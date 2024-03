Cele trei legiuni care în ultima săptămână au efectuat mai multe incursiuni pe teritoriul recunoscut internațional al Federației Ruse - Corpul Voluntarilor Ruși, Legiunea Libertate pentru Rusia și Batalionul Siberian - au transmis noi imagini cu luptele care au loc în satul Kozinka de la granița cu Ucraina.

Pe pagina de X NEXTA a fost postat un clip în care este surprins un luptător al Corpului Voluntarilor Ruși care distruge un tanc rusesc de la mică distanță.

De asemenea, într-o filmare din orașul Belgorod sunt auzite focuri de armă și bubuituri în timp ce într-o altă postare se precizează că războiul civil a izbucnit pe teritoriul Rusiei, mai multe clădiri civile fiind țintite chiar de forțele Kremlinului. În fotografie este prezentată o rachetă din sistemul de rachete „Pantsir” încastrată într-o clădire rezidențială.

Unele surse neverificate de pe X au transmis și că voluntari români care luptă în Ucraina au luptat Rusia alături de colegii lor din legiunea Libertate pentru Rusia. În postare se precizează că pe teritoriul Rusiei nu mai era nimic funcțional, nu exista apărare aeriană, nici măcar posturi de poliție funcționale.

Luptătorii nu au întâmpinat o rezistență în aplicarea tehnicii „pământului pârjolit”. Ulterior, ei s-au întors în Ucraina.

Romanian volunteers fighting in Ukraine "visited" Russia alongside their colleagues from Freedom of Russia legion and the rest of good Russians from Siberia. Once they got back they told us what they found on the territory of the "mighty empire": nothing functional, no air…