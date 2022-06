Inventatorul iuliean Horneț a vorbit despre greșelile pe care politicul din România le face atunci când e vorba de investiții străine în țara noastră. Acesta a dat exemplu pe singurul primar din țară care „nu a solicitat parandărăt“.

„În industria de armament avem ofset?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu! Ea a fost ciopârțită de guvernul Boc la contractele interguvernamentale, că de aceea am vândut către SUA de două miliarde și ceva, dar SUA, din bun simț, a venit înapoi cu 1,6 miliarde, cu proiecte. Trebuia aici cu vreo 800 de milioane să facem Tesla, mașini electrice. Eu eram în proiect cu halele de la IPRS Băneasa cu 240 de milioane pentru a face toate echipamentele“, a spus Iuliean Horneț.

„Păi și de ce nu face Tesla mașini electrice?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Pentru că Guvernul de acum 3 ani nu a vrut să semneze reîntoarcerea acestei investiții în România“, a adăugat inventatorul.

„Păi de ce, că era tot interesul Guvernului?“, a întrebat Dumitrescu.

„Nu făceau parte din proiect, ce nu înțelegeți, domnule Dumitrescu?“, a spus Iuliean Horneț.

„Am avut, astăzi, pe domnul primar Toma (n.r. primarul municipiului Buzău). Știți de ce are dânsul acel punct termic? (citește AICI) Pentru că nu a solicitat parandărăt. Eu am avut întâlniri cu 300 de primari. Erau 300 de localități, astăzi, dacă nu ar fi vrut partea lor. Eu nu am acest model de business“, a completat inventatorul.

„Iată un primar care nu a solicitat parandărăt. E de salutat!“, a conchis Răzvan Dumitrescu.

De ce se scumpesc benzina şi motorina. Inventatorul Iuliean Horneţ: Nu există criza petrolului. Ei fac bani mulţi acum

Inventatorul Iuliean Horneţ avertizează că omenirea nu ar putea produce suficientă energie pentru a alimenta maşinile electrice, dacă numărul acestora continuă să crească. El a explicat şi de ce a crescut preţul carburanţilor.

"Să mergem pe preţul benzinei şi motorinei acum. Ţine tot de crize cumva", a pornit Răzvan Dumitrescu.

"Ne bagă în crize, sigur că da. Nu există criza petrolului", a replicat Iuliean Horneţ.

"Ei fac bani mulţi acum"

"Păi nu, că am văzut că barilul de petrol e undeva sub 123 de dolari. Era 117 sau 118 dolari. Când era 123 de dolari, aveam 7 lei benzina. Acum, când e 117-118, avem 9 lei. Ce legătură e cu bursa?", a mai întrebat moderatorul.

"Cum spuneam, nu există criza petrolului. Criza gazului e doar în Europa. Este, din nou, forţată, bine reglementată de băieţii deştepţi piaţa, care acum fac bani mulţi, chiar fac bani mulţi", a mai spus şi inginerul Horneţ (citește continuarea AICI).

