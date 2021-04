”România, ca și scris are vibrația 8. Anul acesta este un an universal de tip 5. După un calcul foarte simplu, să zicem, din 1918 când a fost România Mare și a fost declarată ca și stat, până astăzi au trecut 103 ani, pe 1 decembrie. Asta înseamnă că România, până pe 1 decembrie, în calculele noastre ale numerologiei, este un an astral 4, așa îl numim noi. Deci România este puțin în urma altor state care au ziua de naștere în decembrie. Până în decembrie, la 1 decembrie, noi suntem în an astral 4 ceea ce înseamnă că noi trebuie să schimbăm cadre sau să ne zguduim și se vor zgudui foarte multe cadre de acțiune. România, conform calculelor, are cifra destinului 5. Se va vedea cum s-ar pune ea pe drumul destinului ei. 2022 este un an foarte interesant pentru România. Va schimba tot felul de prieteni. Spre exemplu, tu ești în Bulgaria eu sunt în România și în 2022 s-ar putea să mă împrietenesc cu Serbia și să nu mai vorbesc cu tine. E doar un exemplu pur și simplu”, a declarat numerologul Romeo Popescu.

