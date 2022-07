Pierde România prima tranșă din PNRR? Boloș spune că suntem în grafic: Până în 1 august vom fi cu toate la punct

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a reacţionat la unele afirmații cu privire la o așa-zisă ratare a unei prime cereri de plată din PNRR. Instituția precizează că „România nu se află în situația de a pierde echivalentul primei cereri de plată din PNRR”. „Pentru corecta informare a opiniei publice și combaterea dezinformărilor apărute în spațiul public în seara zilei de joi, 28 iulie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face precizarea promptă că România nu se află în situația de a „pierde” echivalentul primei cereri de plată din PNRR! Mai concret, în data de 25 iulie 2022 la orele 12:00 a avut loc discuția reprezentanților MIPE cu Comisia Europeană privind situația cererii de plată numărul 1, transmise în data de 31 mai 2022 (detalii privind structura cererii de plată, aici: https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-transmisa-comisiei-europene-prima-cerere-de-plata-in-valoare-de-3-miliarde-euro/). Facem precizarea că toate documentele privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente au fost în întregime comunicate și verificate de serviciile CE. Astfel procesul de validare pentru cele 21 de jaloane și ținte s-a încheiat.

La solicitarea CE termenul pentru emiterea avizului pozitiv preliminar s-a prelungit pentru completarea sistemului informatic al PNRR cu informații necesare identificării beneficiarilor finali ai plăților. România și-a luat angajamentul ca platforma informatică să fie ajustată cu funcția suplimentară solicitată până la data de 31 iulie 2022. Pe data de 1 august 2022 va avea loc testarea funcției suplimentare solicitate de CE, iar cererea intră în procedură de de plată, potrivit Regulamentului CE intră în procedură de plată.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a venit cu explicaţii suplimentare şi în intervenţia televizată de la Digi24: "La nivelul Comisiei Europene au fost depuse doar şase cereri de plată care au fost şi plătite către statele membre. Durata procesului de validare e în jur de 100 de zile. Noi acum discutăm de o chestiune absolut tehnică, cea legată de platforma informatică unde se administrează şi se operaţionalizează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - este vorba de identificarea beneficiarului final al plăţilor care se fac din PNRR. Noi, în data de 25 iulie am aflat de această solicitare a CE. Prin angajamentul de şapte zile pe care ni l-am luat, până la data de 31 iulie, vom asigura tot ce trebuie pentru această acţiune suplimentară şi o vom duce la bun sfârşit. Am planificat data de 1 august ca să testăm această funcţie suplimentară. Fac menţiunea că toate statele membre au trecut acest proces. Dezvoltarea pe care noi am avut-o a fost până la nivelul primului rang de verificare în ceea ce priveşte această solicitare a CE şi desigur că acum dezvoltăm pasul 2 şi 3. Această discuţie care a apărut în spaţiul public, cum că n-ar fi suficienţi bani, nu are pentru PNRR niciun fel de impact. Noi, în continuare, ne putem derula proiectele, în continuare avem dreptul să încasăm aceşti bani. Din 25 de state europene, 13 au aprobate aranjamentele operaţionale, chiar am făcut eforturi ca România să poată depune cererea de plată."

Procedura de plată presupune parcurgerea următoarelor etape:

I. Avizarea interservicii ale CE pentru emiterea avizului pozitiv preliminar.

II. Transmiterea cererii de plată la Comitetele de Specialitate ale Consiliului ECOFIN.

III. Aprobarea plății în Consiliul Uniunii Europene – ECOFIN.

Facem precizarea că în luna august activitatea serviciilor Comisiei Europene este cu mult redusă datorită numărului mare al concediilor, motiv pentru care plata tranșei de 2,6 miliarde de euro poate avea loc la sfârșitul lunii septembrie 2022, fără ca acest lucru să afecteze bugetul de stat și fără să producă întârzieri în implementarea reformelor și investițiilor asumate.”

Vizite de lucru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș, a efectuat astăzi o vizită în județul Sălaj, unde a analizat împreună cu autoritățile locale – președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu și primarii comunităților din județ, stadiul proiectelor finanțate cu fonduri europene aflate în derulare și oportunitățile de accesare a fondurilor destinate autorităților locale prin măsurile adoptate recent de Guvern. Prin Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în valoare totală de 2,3 miliarde de lei, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 98 localități din județ vor beneficia de extinderea alimentării cu apă potabilă și de asigurarea colectării și epurării apelor uzate.

De asemenea, prin schema de granturi destinate autorităților locale, va fi pus la dispoziție un buget total de 500 de milioane de euro pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităților locale și pentru comercializare, ceea ce va facilita gestionarea costurilor cu serviciile publice în domeniul educației, sănătății, inclusiv alimentarea cu energie termică a populației, iluminatul public sau transportul public de călători.Ministrul Marcel Boloș a vizitat mai multe obiective de investiții finanțate din fonduri europene din #ȘimleulSilvaniei, comunitate cu 17.000 de locuitori și cu un portofoliu de proiecte de aproximativ 20 de milioane de euro. Printre acestea se numără trei coridoare de mobilitate urbană, extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, reabilitarea și dotarea a două grădinițe și a unui liceu, achiziția de vehicule nepoluante pentru transportul public, renovarea energetică a locuințelor prin ”Valul renovării” finanțat prin #PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență).

