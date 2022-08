Marian Petrache a debutat în discuţie în forţă, cu următoarea afirmaţie: "Cred că ar trebui să avem în vedere două paliere. Primul palier ţine de crearea acestei majorităţi pentru formarea unui Guvern care să fie sprijinit în Parlament. Şi din acest punct de vedere eu, personal, felicit atât pe domnul Ciucă cât şi pe domnul Ciolacu pentru că au avut puterea să treacă peste toate diferendele dintre PNL şi PSD şi vreau să cred că au pus, mai presus de toate, interesul naţional. Să faci azi un Guvern între PNL şi PSD nu e chiar uşor. Cum e la matematică, e o condiţie necesară dar nu şi suficientă. Adică, faptul că au făcut acestă majoritate parlamentară pentru a da un Guvern solid, nu e suficient. Mai trebuie ca acest Guvern să performeze într-o perioadă plină de crize: criză pandemică, criză energetică, criza războiului din Ucraina şi, după cum vedeţi, criză economică. Eh, aici, e marea problemă! Fiecare partid are nenumărate grupuri de interese care trebuie menţinute într-un echilibru şi mulţumite.

În momente foarte grele, de acest gen, dacă cei doi lideri se vor rezuma la mulţumirea grupurilor de interese care sunt în jurul lor şi nu stau cu faţa spre guvernare, atunci vor fi "marii învinşi". Şi nu doar ei vor fi marii învinşi, problema este că vom fi toţi! Vom suferi cu toţii. Şi... ne paşte un pericol. Lăsăm loc unor partide care n-au nicio treabă cu democraţia."

Bogdan Chirieac: "Vă referiţi la USR şi AUR!"

Marian Petrache: "Mă refer la două partide care nu-s tradiţionale în politica românească. Îl auzeam pe domnul George Simion care avea ce-avea nu cu partidele din România ci, mai ales, cu Bruxelles-ul."

Bogdan Chirieac: "Dacă AUR nu va fi acceptat de Bruxelles, poate să ia oricât la alegerile viitoare, nu va face parte din guvernare."

Marian Petrache: "Cum vă spuneam, acest Guvern va performa cu o singură condiţie: dacă banii care mai sunt de tras din ciclul financiar 2014-2020 nu se vor cheltui (până în 2023 putem cheltui aceşti bani) şi dacă banii din ciclul financiar 2021-2027 nu vor fi traşi nici ei, nu vom reuşi. Guvernul va eşua. În mod normal, ţara ar trebui să fie în perioada asta un şantier. Banii ăştia ne ajută, alţii nu avem!"

Bogdan Chirieac: "Investiţiile străine văd că s-au dus în Ungaria. 7 miliarde de euro ca să facă fabrica de baterii."

România bate pasul pe loc la proiectele pentru PNRR

România ar trebui să aibă pe masă proiectele concrete pentru finanţarea prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) până în 2023, însă, aproape în august 2022, pe plan local domină instabilitatea. Iar asta, în vreme ce, în alte state din vestul Europei, lucrările de investiţii au început deja să fie puse în practică. Dificultăţile întâmpinate în etapele de pregătire a proiectelor majore de construcţii, precum cele de infrastructură, sunt piedici în plus în implementarea proiectelor finanţate prin PNRR. În plus, România are doar jumătate din angajaţii din construcţii de care ar avea nevoie, scrie Ziarul Financiar.

Marian Petrache (n. 1 martie 1959, Crevedia, Dâmbovița, România) este un inginer și om politic român. A fost, până în 2020, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov. În trecut, a îndeplinit și alte funcții publice: deputat din partea PNL pentru două luni, în perioada decembrie 2004–februarie 2005, prefect al județului Ilfov până în 2006 și apoi Secretar de Stat în cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative până în 2008, arată Wikipedia.

Interviul complet aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News