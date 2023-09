România are o campioană la US Open. Mara Gae a câştigat titlul la dublu

Jucătoarea română de tenis Mara Gae (17 ani) a câştigat titlul în proba de dublu a junioarelor din cadrul turneului US Open, alături de rusoaica Anastasia Gureva, după 1-6, 7-5, 10-8 cu japonezele Sara Saito/Nanaka Sato în finala desfăşurată sâmbătă la New York.



Tot sâmbătă, Gae şi cu Gureva, favoritele numărul opt, s-au impus în semifinale, în faţa altei perechi japoneze, Hayu Kinoshita/Wakana Sonobe, cu 2-6, 6-3, 10-7.



În urmă cu două luni, Mara Gae a devenit campioană europeană la dublu U18, alături de Cara Maria Meşter, titlu obţinut de România pentru prima oară în ultimii 20 de ani.



România nu mai obţinuse un titlu la dublu junioare la US Open din 2006, când Mihaela Buzărnescu şi Raluca Olaru câştigau la US Open.

Cori Gauff a câştigat US Open la senioare, competiţie în care Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală.

