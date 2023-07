Român, probleme la vămile din Albania și Macedonia, la întoarcerea acasă din vacanță: "Mare greșeală am făcut! Ne simțeam ca ultimii infractori"

"Albania și Macedonia mi-au lăsat un gust foarte amar, dezamăgire totală... Am intrat în Albania din Muntenegru miercurea trecută. A fost ok totul până aseară, când ne-am întors spre România. Aveam cazare în apropiere de Ohrid și am decis să trecem vama dintre Albania și Macedonia pe la Pogradec, Sfântul Naum. Mare greșeală am făcut! La ieșirea din Albania, am dat documentele, ne caută, cică nu ne-au găsit în baza de date”, a povestit un român pe un grup de călătorii, potrivit adevarul.ro.

"Încep să caute prin bagaje, mașină, tot ce se poate căuta. Am stat cam 20 de minute aici. La final, zice că e ok și ne lasă să trecem”, a mai spus acesta.

"Desface bancheta din spate, caută în absolut toate bagajele. Ne pune să intrăm cu mașina pe un canal, intră sub ea..."

După 700 de metri, ajunge la vama de intrare în Macedonia.

"Acolo, tot asa, ne solicită actele, asigurarea, totul părea ok, apoi ne solicită să tragem mașina într-o parte și încep și ei controlul, un control mult mai riguros, efectiv desface bancheta din spate, caută în absolut toate bagajele, ne pune să intrăm cu mașina pe un canal, intra pe sub ea, ziceam că vor să o dezmembreze. Nu vreau să zic ce senzație și ce stări am avut eu cu prietena mea! Ne simțeam ca ultimii infractori și traficanți de droguri”, povestește românul.

După un control amănunțit de 40 de minute, vameșii le-ar fi spus că a fost un control de rutină și că prin vama aceea toți care au trecut și erau români erau traficanți de droguri.

Ce spun alți turiști

"Am fost în Albania și Macedonia, nu am pățit așa ceva, sincer sunteți printre puținii la care aud așa ceva. Am trecut granițele în 2 minute, Bulgaria - Macedonia, Macedonia - Albania.”

"Da, am fost controlați și noi. Nu chiar așa. Dar desfăcut portiere, bagaje, verificat acte etc. Fac controale, e normal, sunt foarte mulți migranți care trec ilegal. Plus că mulți cară țigări, alcool și alte substanțe, fac trafic de carne vie (femei, copii). Copilul a trebuit să-l trezim că să-i verifice trăsăturile (culoare ochi, trăsături faciale). La întoarcere, eu îmi luasem un palmier din Albania și am văzut că se uitau ciudat (am citit că e posibil să accepte sau nu asta).”

"Stai liniștit. Eu sunt albanez și de fiecare dată când intru sau ies din Albania sunt controlat masiv. Așa că stai liniștit, e ceva normal.”

"Și noi am pățit la fel când am ieșit din Albania către Grecia, nu știu exact cum se numește vama, o să pun o poză poate o recunoaște cineva. Horror, ne-au controlat ca pe ultimii infractori.”

"Da, și noi, nu mi se pare ceva wow. Așa ar trebui făcute cam în toate vămile, de aia în Ro intra care cum vrea cu ilegalități, documente false, droguri și alte rahaturi! Logic, m-a surprins că alții au răbdare să facă așa ceva, la noi se uită la documente și pa, liber!.”

