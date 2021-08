Rivaldo explică de ce Ianis Hagi nu e încă titular la Rangers

„Consider că procesul de adaptare este motivul pentru care Hagi încă nu este un titular constant în echipă. Trebuie să te adaptezi unei noi țări, noilor tradiții și unui sistem de lucru diferit. Sunt sigur că în acest sezon poate deveni un jucător important al echipei – un titular constant și un marcator.

Este crucial să obțină încrederea managerului și se pare că Hagi în sfârșit o obține. Acum, odată ce va fi mai relaxat cu privire la viitorul său în cadrul echipei, poate să aibă evoluții mai bune în meciuri. Meciurile din Champions League reprezintă vârful fotbalului european și atât clubul, cât și Hagi, își doresc să profite pe acest plan și să joace în faza grupelor în acest sezon”, a declarat Rivaldo, conform Prosport.

Mesaj pentru tricolorii de la Olimpiadă

„Se întâmplă în tot felul de meserii. Trebuie să gândească pozitiv, să lucreze mult la cluburile lor și să încerce să ajungă din nou la aceste înălțimi în viitor. Este dificil să uiți momentele în care nu reușești să-ți îndeplinești obiectivele la echipa națională, dar viața merge înainte și acești jucători trebuie să lupte. Și eu am trăit asta în 1996, când am pierdut cu Nigeria în semifinalele Jocurilor Olimpice. Am muncit și mai mult, iar doi ani mai târziu am jucat în finala Cupei Mondiale, și în 2002 am și câștigat Cupa Mondială. Trebuie să te concentrezi asupra ta, să continui să te dezvolți și să aștepți noi provocări”, a adăugat Rivaldo.

Ce a avut de spus despre CFR Cluj

„Începutul de sezon al lui CFR Cluj dovedește că structura de la club funcționează foarte bine. După un pre-sezon cu multe schimbări, CFR a început mai bine ca adversarele, iar asta este important și dovedește abilitatea staff-ului de a construi o echipă competitivă în circumstanțe dificile”, a spus Rivaldo.