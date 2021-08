Rezultate teste COVID. Gâdea, anunț după ce s-a aflat că Maria Coman, prezentatoare Antena 3, are COVID. Se vaccinase în februarie

„S-a întâmplat să avem o veste foarte proastă zilele acestea. Colega noastră, jurnalistă extrem de respectată și iubită în România, Maria Coman, deși este vaccinată, s-a infectat cu COVID. Când ești vaccinat, te poți infecta. În momentul în care ai un coleg, un om cu care lucrezi, ce faci în momentul respectiv? Am făcut o listă cu toate persoanele cu care s-a întâlnit Maria, am făcut tot ce înseamnă din punct de vedere legal. În această instituție lucrează foarte mulți oameni, cei pe care îi vedeți sunt în față, dar cei pe care nu îi vedeți sunt foarte mulți! I-am testat pe toți! Unii dintre colegi au spus că nu au intrat în contact cu Maria Coman. Dar ai fi putut intra în contact cu altceva care a intrat în contact cu Maria. Am făcut exact ceea ce trebuie într-o astfel de situație. Testări.

Vestea bună e că nu avem nicio persoană infectată! Zero! Ceea ce înseamnă că Maria nu s-a infectat de la lucru. Niciunul dintre noi nu este pozitiv, rezultatele au venit marți seară”, a spus Mihai Gâdea la „Sinteza Zilei”.

Maria Coman, primele declarații

Maria Coman s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. De menționat că s-a vaccinat în luna februarie. Se simte bine, dar planurile i-au fost date peste cap, întrucât avea planificat un weekend la Paris.

„Am ratat liniștită, ca mulți alții, primele 3 valuri de pandemie, dar nu avea cum să fie atât de simplu încât să îl ratez și pe al patrulea. Dar, să o luăm cu începutul. A venit și vaccinul, m-am și vaccinat, a mai trecut niște timp, a trecut și vârful crizei, părea că în sfârșit e o perioadă bună, așa că m-am apucat de cumpărat bilete de avion și planificat diverse. Cum concedii prea multe nu sunt pe timpul verii, m-am înghesuit cât am putut prin weekenduri, cu o singură excepție (pe lângă Grecia, care a rămas cum am stabilit mai sus), un week-end prelungit la Paris. De plecat trebuia să plecăm joi, adică poimâine. Pe weather zicea cam 22 de grade și ploaie, mi-am notat să îmi iau umbrela, pentru că de obicei când îmi iau umbrela nu plouă. Și deja speram că o să îmi găsesc și un parfum nou și că, oricum, dacă nu îmi găsesc, măcar testez ce a mai apărut.

Și, cum mă gândeam eu așa la parfumuri, am avut un flashback. Că tocmai fusesem la film și nu am simțit miros de floricele. Că n-am simțit mirosul de la cremă după duș. Că menta din curte n-a avut niciun miros. Că am luat pepeni și chiar m-am gândit “ia uite, frate, ce diferență față de ăia din Grecia, n-au niciun miros!” Zbang-zbang, revelație. Îmi fac test rapid, iese negativ. Dar zic să mă duc totuși a doua zi la PCR, care, evident, cum credeți, iese pozitiv. All in all, aveți grijă, valul patru e deja aici. Eu sper să îmi recapăt mirosul și să fie doar asta și să-mi cresc numărul de anticorpi. Pe principiul tot răul spre bine, aia e”, a transmis Maria Coman, potrivit Antena 3.

Radu Tudor, mesaj pentru Maria Coman

„Sănătate, grabnică vindecare, Maria Coman. A început valul 4 cu mari provocări. Transmisibilitatea este uriașă. Important este că ești vaccinată. Împreună vom traversa cu bine acest val”, a scris, marți, 3 august, Radu Tudor pe contul său de Facebook.

Coronavirus în România: 233 de cazuri noi și 5 decese în ultimele 24 de ore

În România s-au înregistrat 233 de cazuri noi de coronavirus din aproape 34.000 de teste și 5 decese, în ultimele 24 de ore. 60 de bolnavi sunt internați la ATI.

Până astăzi, 3 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.047.915 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 233 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 34 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 34.297 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 02.08.2021 (10:00) – 03.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 6 decese (3 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Bacău, Brașov, Neamț și Teleorman.

Dintre acestea, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 la categoria de vârstă peste 80 ani.

Unul dintre decese este anterior intervalului mai sus menționat și a fost introdus în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, în urma verificărilor efectuate. Acesta s-a produs în luna octombrie 2020, în județul Brașov.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au înregistrat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 441. Dintre acestea, 60 sunt internate la ATI.