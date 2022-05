”Am văzut ultimele declarații ale șefei comunității de informații din Statele Unite, care spunea că Putin dorește să facă joncțiunea cu Transnistria, din Donbas, până în Transnistria, trecând prin Crimeea, Odesa, sigur, dacă va reuși să treacă de Odesa. Ce să creadă românii și mai ales basarabenii?”, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

Iată răspunsul liderului PMP și europarlamentarului Eugen Tomac:

”Din păcate, realitățile de pe frontul de est sunt din ce în ce mai îngrijorătoare și o spun în primul rând și pentru că încă din luna martie am avut o serie de întâlniri cu înalți oficiali americani. De atunci am fost avertizat că există acest pericol ca următoarea pe listă să fie Republica Moldova. Tocmai de aceea suntem cu toții profund îngrijorați pentru că dacă în această aventură diabolică militară din Ucraina, Putin a încercat să schițeze o serie de motive sub pretextul că îi protejează pe vorbitorii de limbă rusă din Ucraina.

În situația aceasta, legată de Republica Moldova, nu îmi dau seama ce argumente poate găsi, pentru că dincolo de această chestiune ce ține de regiunea separatistă transnistreană, acolo unde oricum Federația Rusă controlează situația de peste trei decenii, pentru că din 1992 și până în prezent armata Federației Ruse staționează acolo ilegal și a menținut o administrație separatistă la Tiraspol, care în mod constant a provocat autoritățile de la Chișinău și evident că, prin acest conflict deschis, urmărește blocarea oricărei negocieri în ceea ce privește apropierea de Uniunea Europeană, până la urmă pentru asta a fost creat conflictul transnistrean.

În 1992 se temea Moscova că Republica Moldova se va uni cu România. Acum, acest conflict pare să fie din nou în actualitate și de interes pentru Moscova, tocmai pentru că Republica Moldova pe 3 martie a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Evident că dacă privim în oglindă ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, argumentele pe care le-a utilizat Moscova atunci când a invadat Ucraina, sub pretextul că este de acord cu extinderea NATO, am văzut acum o săptămână, Lavrov spunea că Republica Moldova este târâtă în NATO, făcând apel către cetățenii Republicii Moldova. Deci are oarecum argumente similare și evident că toată această înșiruire de evenimente provoacă o îngrijorare profundă”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News