Reguli noi în acordarea serviciilor medicale la Complexul Multifuncţional Caraiman

Persoanele cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.500 lei vor achita un tarif social care înseamnă 50%, iar cei cu venituri de peste 2.500 lei lunar vor achita tariful integral.



Spre exemplu, prețurile pentru Recuperare Medicală variază între 10 - 800 lei (pentru pachetele cu mai multe ședințe), prețurile pentru Stomatologie variază între 15-850 lei, prețurile pentru Analize Medicale variază între 10-110 lei, prețurile pentru Imagistică și Radiologie variază între 50-700 lei.





Analize medicale de laborator gratuite pentru persoanele fără adăpost



Persoanele adulte și copiii fără adăpost la momentul preluării din stradă vor beneficia de analize medicale de laborator gratuite. Totodată, nu vor achita niciun leu pentru analizele medicale nici persoanele neidentificate sau fără identitate (aflate în evidența serviciilor de asistență socială din Sectorul 1) până la momentul stabilirii identității și includerii în programul național de asistență medicală primară.

De asemenea, tot în această categorie intră persoanele adulte și copiii instituționalizați sau aflați în evidența serviciilor sociale, pentru acele servicii medicale care nu sunt asigurate gratuit prin sistemul național de asigurări de sănătate (ex. HIV, VDRL etc.), alte persoane aflate în evidența serviciilor de asistență socială din Sectorul 1 (DGASPC Sector 1 și CM Caraiman) și alte persoane care nu au calitatea de asigurat.



Persoanele cu veniturile de până în 1.500 lei vor beneficia de gratuitate, iar cele cu veniturile cuprinse între 1.501 și 2.500 lei vor achita doar jumătate din contravaloarea serviciilor medicale.



Cetățenii Sectorului 1 care nu se încadrează în categoriile enumerate pot opta pentru analize medicale de laborator cu plată, dar cu achitarea unui preț avantajos.



Pensionarii cu pensii sub 1.500 lei și șomerii beneficiază de ecografii gratuite



Serviciile de imagistică/radiologie medicale gratuite vor fi acordate după depunerea unui dosar care, printre altele, trebuie să conțină și o recomandare medicală.

Pensionarii și angajații care locuiesc legal în Sectorul 1 și care au pensia cuprinsă între 1.500 și 2.500 de lei, respectiv persoanlele care încasează un salariu net cuprins între aceleași sume, vor achita jumătate din contravaloarea serviciilor de imagistică/radiologie.





Gratuitate la recuperare medicală pentru copii





Vor beneficia de servicii de recuperare medicală gratuite: familiile/persoanele care au un venit lunar net mai mic sau egal cu suma de 1.500 de lei pentru fiecare membru de familie; pensionari care au pensia până la 1.500 de lei inclusiv; persoane instituționalizare în centrele rezidențiale din cadrul DGASPC Sector 1, conform unei adeverințe din care să rezulte calitatea de persoană instituționalizată; persoane cu handicap; copii până la 18 ani; tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat; beneficiari ai legilor speciale, calitate dovedită cu certificat de revoluționar/veteran de război sau alte documente oficiale; alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială pe bază de referire scrisă din partea DGASPC Sector 1 (persoane fără identitate, identificate pe raza Sectorului 1).





Co-plată de 50% la serviciile stomatologice pentru venituri cuprinse între 1.501 și 2.500 de lei





Serviciile stomatologice sunt oferite gratuit persoanelor cu domiciliul legal pe raza Sectorului 1 care se află într-una din următoarele situații: familii/persoane care au un venit lunar net mai mic sau egal cu suma de 1.500 de lei pentru fiecare membru de familie; persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1; persoane cu dizabilități; copii cu vârsta de până la 18 ani; tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acrediat; beneficiari ai legilor speciale, calitate dovedită cu certificat de revoluționar/veteran de război sau alte documente oficiale; alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială pe bază de referire scrisă din partea DGASPC Sector 1 (persoane fără identitate, identificate pe raza Sectorului 1).

Reducerea pentru serviciile stomatologice cu tarif social este de 50% din prețul fixat și se acordă persoanelor/familiilor cu domiciliul legal pe raza Sectorului 1 cu veniturile/membru de familie cuprinse între 1.501 de lei și 2.500 de lei.