UPDATE. Cortegiul funerar al Reginei Elisabeta a II-a a ajuns la Catedrala St Giles din Edinburgh. Procesiunea a fost condusă de Regele Charles al III-lea, alături de frații săi/ video

UPDATE- Procesiunea Reginei a ajuns la destinație - Catedrala St Giles, unde sicriul regretatului monarh se va odihni timp de 24 de ore înainte de a pleca spre Londra.

Înainte de aceasta, totuși, va avea loc o slujbă de mulțumire care se preconizează că va dura aproximativ o oră.

Regele Carol al III-lea, care a condus călătoria emoționantă, și cei trei frați ai săi se vor îndrepta în curând în catedrală - la fel ca Camilla, Regina Consort, Sophie, Contesa de Wessex și viceamiralul Sir Tim Laurence.

În interiorul Catedralei St Giles, sicriul Reginei a fost transportat de membrii Regimentului Regal al Scoției și așezat pe catafalc - cadrul de lemn care susține sicriul.

The Queen's coffin, draped with the Royal Standard of Scotland and dressed with a wreath of flowers, which includes heather from her Balmoral home, is carried into St Giles’ Cathedralhttps://t.co/HZS7Wh3MV1 pic.twitter.com/ggPGzfzhRd — BBC News (UK) (@BBCNews) September 12, 2022

Sicriul este realizat din stejar englezesc și căptușit cu plumb - o alegere tradițională de design pentru membrii familiei regale.

Prințul Philip, soțul Reginei, a fost înmormântat într-un sicriu similar, anul trecut.

Queens body now at St Giles cathedral.pic.twitter.com/HAnLZ39eMT — M. (@ClintonMurila) September 12, 2022

Coroana Scoției a fost acum plasată pe sicriul Reginei, la Catedrala St Giles din Edinburgh.

Din punct de vedere istoric, coroana a fost folosită în ceremonii pentru a reprezenta prezența suveranului.

The Crown of Scotland is placed on the coffin of #QueenElizabethII at the service at St Giles Cathedral in #Edinburgh.



Such a sobering and emotional service. #RIPQueenElizabethII #TheQueen #RoyalFamily pic.twitter.com/6f2rXFlR7Q — Royal News (@royals_forever) September 12, 2022

Coroana a fost plasată pe sicriul Reginei Elisabeta a II-a de către Alexander Douglas-Hamilton, al 16-lea duce de Hamilton și va rămâne acolo în timp ce mii de scoțieni își vor aduce un ultim omagiu.

The Crown of Scotland on the coffin of Scotland's first queen called Elizabeth. ???? #QueenElizabethII pic.twitter.com/fWVl70Geoc — Beaconsfield Tories ⬛️ (@BeaconsfieldCCA) September 12, 2022

Se așteaptă ca mulțimi mari să viziteze catedrala, unde celor îndoliați li se va permite să treacă pe lângă sicriul Reginei.

După aceea, coroana va fi returnată la Castelul Edinburgh - unde este de obicei expusă.

Realizată din aur, argint și pietre prețioase, coroana este piesa centrală a colecției Honors of Scotland - din care fac parte cele mai vechi bijuterii ale coroanei din Marea Britanie și printre cele mai vechi din Europa.

Știrea inițială:

Regele Charles și cei trei frați ai săi, Prințesa Regală, Contele de Wessex și Ducele de York, i se vor alătura în procesiune, alături de soțului Prințesei Anne, viceamiralul Sir Tim Laurence.

O mașină în spatele lor îi va transporta pe Camilla, Regina Consort și Sophie, Contesa de Wessex, soția Prințului Edward. Slujba va avea loc la catedrală odată cu sosirea sicriului Reginei.

King Charles III, Princess Anne and Princes Andrew and Edward walk behind the Queen’s coffin along Edinburgh’s Royal Mile to St Giles’ Cathedral https://t.co/qfs00SE8nO pic.twitter.com/qgAzHqKsVr — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 12, 2022

Prințul Andrew nu este îmbrăcat în uniformă militară la procesiune. În ultimii ani, figura regală a trecut prin mai multe ostracizări, după ce a fost acuzat de pedofilie.

While His Majesty King Charles III, Her Royal Highness Princess Anne, Prince Andrew and His Royal Highness Prince Edward walking behind their mother's (Queen Elizabeth II) coffin few minutes ago during the procession from Holyroodhouse Palace to St Giles' Cathedral, Edinburgh. pic.twitter.com/Vw6Ycc7cMx — MalamMB's Daily (@MalamMBs_Daily) September 12, 2022

Surse ale publicației The Guardian au transmis înainte de cortegiul funerar că ducele de York nu va purta uniformă la evenimentele ceremoniale în timpul perioadei de doliu pentru mama sa, decât la veghea finală din Westminster Hall, ca semn special de respect.

When the Queen first visited Scotland as sovereign in 1953, Edinburgh was packed. Today, nearly 70 years later, people have thronged the streets again to say goodbye. pic.twitter.com/meUvjV0Qr9 — James Cook (@BBCJamesCook) September 12, 2022

Mii de oameni s-au adunat de-a lungul Royal Mile, sperând să zărească sicriul Reginei, purtat de-alungul inimii Edinburghului.

Sicriul Reginei este drapat cu Standardul Regal din Scoția și îmbrăcat cu o coroană de flori constând din trandafiri albi, frezii albe, crizanteme albe, erica albă uscată de la Balmoral, rozmarin, hebe și pittosporum.

Câțiva membri ai publicului au fost auziți strigând „Dumnezeu să binecuvânteze Regina” în timp ce mașina de pompe funebre călătorea pe Royal Mile din Edinburgh.

Alții au aplaudat în timp ce procesiunea își croia drumul spre catedrala St Giles.

Imagini rare. Familia Regală s-a reunit. William, Harry, Kate şi Meghan, împreună la Castelul Windsor

William și Kate au fost surprinși alături de Harry și Meghan la Castelul Windsor.

Prinţul şi Prinţesa de Wales, William și Kate, au fost însoţiţi de Ducele şi Ducesa de Sussex, Harry și Meghan, într-o plimbare la Castelul Windsor, fiind primul lor angajament sub noile lor titluri, informează Agerpres, citând PA Media/dpa.



Prinţul William, moştenitorul coroanei, şi fratele său Harry, împreună cu soţiile lor, Kate şi Meghan, toţi în ţinute de doliu, au stat împreună sâmbătă după-amiază la porţile Castelul Windsor pentru a se întâlni cu mulţimea adunată pentru a aduce un omagiu regretatei Elisabeta a II-a.

Harry şi Meghan s-au alăturat lui William şi Kate în public împreună pentru prima dată de la Ziua Commonwealth-ului, pe 9 martie 2020. O sursă regală a declarat că William, noul Prinţ de Wales, i-a cerut fratelui său şi soţiei sale să li se alăture pentru a vedea florile şi mesajele oamenilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News