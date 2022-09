Reducerea la carburanți, prelungită. Anunțul lui Ciucă

„Doresc să menționez decizia prin care vom prelungi OUG prin care reducem prețul la carburanți. A fost o decizie care a produs efecte, am reușit să stabilizăm și chiar să reducem prețul la combustibil, care, desigur, produce efecte pe întreg lanțul. Până la sfârșitul anului vom beneficia de aceeași măsură”, a anunțat Nicolae Ciucă.

Preţul motorinei, sub 8 lei pentru prima dată în ultimele şase luni

Costul unui litru de motorină a scăzut sub 8 lei pentru prima dată în ultimele şase luni. Guvernul discută joi dacă va prelungi măsura compensării cu 50 de bani pe litru a carburanţilor.

Preţul motorinei a scăzut ieri sub 8 lei pe litru, pentru prima oară în ultimele şase luni. România are în acest moment al şaselea cel mai mic preţ din Uniunea Europeană. Trendul descendent urmează linia pe care s-a înscris deja şi preţul la benzină, ajuns la 7,15 lei pe litru, în scădere cu aproape 12 % faţă de maximul atins în luna iulie a acestui an. În topul ţărilor cu cea mai ieftină benzină, România se află acum pe locul 8 în spaţiul comunitar, scrie Rador.

Subvenţionarea preţurilor la carburanţi este în vigoare de trei luni şi urmează să expire pe 30 septembrie. Impactul bugetar pe această perioadă a fost de 900 de milioane de lei, după cum au anunţat autorităţile.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că este nevoie de prelungirea acestei compensări pentru a contracara efectele negative ale creşterii preţurilor la benzină şi motorină asupra nivelului de trai al populaţiei şi aupra operatorilor economici. Pentru a intra în vigoare de la 1 octombrie, actul normativ trebuie adoptat zilele acestea în Guvern.

Ce se întâmplă cu prețul motorinei la pompă: Mai scumpă cu peste 1 leu/litru decât benzina. Virgil Popescu: Să ne uităm la dolar, nu la euro

Cu toate acestea, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că nu preconizează o creşterea foarte mare a preţului motorinei în viitor.

După ultimele modificări de prețuri, se observă creșterea diferenței de preț dintre motorină și benzină, motorina ajungând să fie acum cu peste 1,2 lei mai scumpă decât benzina, o diferență record, scrie economica.net. România este importator net de motorină și a importat 1,33 milioane de tone în primele șase luni ale anului, conform datelor Oil Terminal, dublu față de cantitatea de diesel adusă în țară pe această cale în aceeași perioadă a anului trecut.

"După cum ştiţi, România este importatoare de motorină. Am văzut şi eu o creştere astăzi de 11 bani, de la 8,33 lei, cât era ieri, la 8,44 lei. Cotaţia motorinei, din ce am apucat să verific în această dimineaţă, a crescut uşor odată şi cu paritatea leu-dolar, nu leu-euro, pentru că acciza se plăteşte în dolari. Şi, în general, când vorbim despre accize trebuie să ne uităm la dolar, nu la euro. Dar nu estimez o creştere foarte mare a preţului la motorină. E posibil să aşteptăm să vină o nouă corecţie în jos a preţului motorinei. Preţul petrolului este una şi aţi văzut că se reflectă în preţul benzinei iar cotaţia motorinei este influenţată de cotaţia internaţională a motorinei, nu a petrolului, pentru că suntem importatori şi de motorină. Referitor la ce se va întâmpla de la 1 octombrie, trebuie să mai aşteptăm un pic. O să avem discuţii, probabil, la nivelul coaliţiei de guvernare şi vom anunţa o decizie. Eu cred că preţul motorinei se va menţine unde este acum" a dat asigurări ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Ordonanța de reducere cu 50 de bani a prețurilor este în vigoare până la finalul lunii septembrie. Potrivit datelor Petrom de la jumătatea anului, cererea națională de carburanți s-a redus în trimestrul al doilea cu 2%, după ce în primul trimestru crescuse cu 7%. Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, cu o rețea de 561 de stații de distribuție, dintre care 401 Petrom și 160 OMV, informează publicaţia citată.

