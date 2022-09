Preţul motorinei, sub 8 lei pentru prima dată în ultimele şase luni. OUG-ul privind compensarea, pe masa Guvernului

Costul unui litru de motorină a scăzut sub 8 lei pentru prima dată în ultimele şase luni. Guvernul discută joi dacă va prelungi măsura compensării cu 50 de bani pe litru a carburanţilor.

Preţul motorinei a scăzut ieri sub 8 lei pe litru, pentru prima oară în ultimele şase luni. România are în acest moment al şaselea cel mai mic preţ din Uniunea Europeană. Trendul descendent urmează linia pe care s-a înscris deja şi preţul la benzină, ajuns la 7,15 lei pe litru, în scădere cu aproape 12 % faţă de maximul atins în luna iulie a acestui an. În topul ţărilor cu cea mai ieftină benzină, România se află acum pe locul 8 în spaţiul comunitar, scrie Rador.

Guvernul va analiza, astăzi, ordonanţa de urgenţă care va prelungi de la 1 octombrie până la 31 decembrie compensarea cu 50 de bani a preţului pentru benzină şi pentru motorină. Subvenţionarea preţurilor la carburanţi este în vigoare de trei luni şi urmează să expire pe 30 septembrie. Impactul bugetar pe această perioadă a fost de 900 de milioane de lei, după cum au anunţat autorităţile.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că este nevoie de prelungirea acestei compensări pentru a contracara efectele negative ale creşterii preţurilor la benzină şi motorină asupra nivelului de trai al populaţiei şi aupra operatorilor economici. Pentru a intra în vigoare de la 1 octombrie, actul normativ trebuie adoptat zilele acestea în Guvern.

Benzinăriile din Ungaria nu mai acceptă prețurile plafonate de guvernul lui Viktor Orban. Motorina ar putea fi cu peste 50% mai scumpă, iar benzina cu peste 30%

Plafonarea prețurilor carburanților în Ungaria și-a atins obiectivul, iar acum este necesar să fie desființată complet, a declarat secretarul general al Asociației Ungare pentru Uleiuri Minerale.

În timpul unui interviu, Ottó Grád a spus că „în ultimele 10 luni, măsura și-a atins scopul, așa că nu există altă alternativă, trebuie eliminată complet”.

Potrivit secretarului general, pierderile nu mai pot fi finanțate și există probleme de aprovizionare pe piețele interne și regionale, așa că consumul excesiv ar trebui redus cât mai curând posibil. El a adăugat că e de părere că eliminarea plafonului de preț va reduce cu siguranță cererea.

Aceeași părere a fost exprimată și de Gábor Egri, președintele Asociației Benzinăriilor Independente (FBSZ).

Guvernul Ungariei analizează ce se întâmplă cu plafonarea prețurilor la combustibili

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Gergely Gulyás, a declarat pe 8 septembrie că Executivul va decide probabil în acest weekend cu privire la viitorul plafonului prețului carburanților, care expiră la 1 octombrie.

Grupul de reflecție Makronóm prezice că limita de preț de 480 HUF probabil nu va rămâne în vigoare. Cu toate acestea, nu va fi ridicat complet, ci doar parțial; de exemplu, limita va fi stabilită la 550 HUF în loc de 480 HUF.

Între timp, Dávid Németh, principalul analist la K&H Bank, a spus că eliminarea plafonului de preț ar însemna o creștere cu 33% a prețului la benzină și o creștere cu 56% a prețului motorinei. El a mai spus că prețurile pieței vor crește inflația în Ungaria cu 2,5%.

„Circumstanțele care au justificat introducerea prețului (plafonului) oficial încă există acum și chiar s-au înrăutățit”, a adăugat analistul, conform RMX.

