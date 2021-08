Redeschiderea școlilor în valul patru COVID. Klaus Iohannis, apel către părinți și profesori

Pe 13 septembrie, elevii se întorc din nou în bănci, sub semnul valului patru COVID. Președintele Klaus Iohannis a făcut un apel către părinți și profesori.

Iată declarațiile integrale ale președintelui Klaus Iohannis:

"Am convocat astăzi o întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății și cu ministrul Educației pentru a discuta măsurile care urmează să fie luate pe fondul unei noi creșteri a infectărilor cu coronavirus. Ne aflăm în valul patru al pandemiei de COVID-19 și am ținut să discut cu cei doi miniștri, pe de o parte despre gradul de pregătire a sistemului medical, iar, pe de altă parte, despre începerea noului an școlar.

Un lucru este cert: amploarea efectelor acestui val pandemic depinde direct de gradul de vaccinare a populației României. Chiar zilele trecute, experții din sănătate au făcut publice o serie de analize din care rezultă că persoanele nevaccinate constituie majoritatea covârșitoare a cazurilor de infectări cu SARS-CoV2 și de decese din cauza COVID înregistrate în ultima vreme în România.

Nu există niciun dubiu că vaccinarea este principala măsură de protecție împotriva îmbolnăvirii și agravării bolii.

"România este într-o situație bună"

România este într-o situație bună în ceea ce privește capacitatea de a asigura vaccinarea pentru toți cei care își doresc să se vaccineze. Experiența vaccinării este la fel în țara noastră ca în orice țară civilizată, și acest fapt reprezintă un exemplu de normalitate. Virusul cu care ne confruntăm este departe de a fi ținut sub control, cu atât mai mult cu cât răspândirea lui este la nivel global și foarte multe țări sunt în imposibilitatea de a-și putea vaccina cetățenii. Aceste condiții explică și apariția noilor tulpini și doar vaccinarea reduce semnificativ riscul îmbolnăvirilor grave și al deceselor.

În ceea ce privește sistemul nostru de sănătate, doamna ministru al Sănătății mi-a prezentat care sunt măsurile gândite pentru a face față valului patru. Medicii sunt deja bine pregătiți și cu multă experiență. Este evidentă nevoia de eficientizare a Direcțiilor de Sănătate Publică și aștept mai multă implicare din partea tuturor pentru creșterea capacității de testare, precum și pentru pregătirea sistemului medical de a prelua și pacienți non-COVID. Acești bolnavi trebuie să primească tratamentele de care au nevoie și să nu aibă de suferit pe fondul intensificării valului patru.

"Consecințe dramatice pe termen mediu și lung"

Din păcate, și școala va începe pentru al doilea an consecutiv sub spectrul pandemiei. Experiența anului trecut ne-a arătat că este deosebit de important ca procesul educațional să se desfășoare cât mai mult cu prezență fizică, desigur, în condiții de siguranță sanitară sporită, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Accesul limitat la educație are efecte negative semnificative în primul rând pentru generațiile tinere, private de o dezvoltare normală atât în planul formării de competențe, cât și în cel al interacțiunii umane. Se poate ajunge chiar să aibă consecințe dramatice pe termen mediu și lung pentru viitorul nostru, al tuturor.

Din experiența primului an de pandemie a reieșit fără echivoc că învățământul online nu poate suplini integral forma clasică de învățământ, cu prezență fizică. Cel mult, poate funcționa ca soluție temporară, provizorie, atunci când situația epidemiologică este deosebit de gravă. Rămâne, așadar, o prioritate zero obiectivul de a asigura o educație de calitate pentru cât mai mulți dintre elevi, deși criza sanitară nu s-a încheiat încă.

Este motivul pentru care școlile se vor deschide pe 13 septembrie și vor funcționa cu prezența fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor, bineînțeles cu respectarea strictă a normelor de protecție – mască, distanțare, aerisirea sălilor de curs. Câtă vreme incidența din ultimele 14 zile a cazurilor din localitate rămâne sub pragul de 6 infectări la mia de locuitori, vom avea toți copiii în sălile de clasă. Dacă se depășește acest prag, școlile trec în online în respectiva localitate.

Apel către părinți și profesori

Față de anul trecut, avem însă la dispoziție un instrument esențial, care ne poate oferi garanția că grădinițele, școlile și universitățile vor funcționa normal. Vaccinarea anti-COVID este singura soluție eficientă pentru a crește siguranța elevilor, studenților și a cadrelor didactice, pentru a ne asigura că revin în sălile de clasă într-un număr cât mai mare și pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Fac un apel către părinți, către personalul din învățământ, să arătăm că ne pasă cu adevărat de școală și de viitorul copiilor și să ne vaccinăm! În acest fel ne protejăm atât pe noi înșine, cât și pe cei mici, care nu au încă vârsta necesară pentru a se putea imuniza.

Totodată, solicit tuturor actorilor implicați, în special Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, dar şi autorităților publice locale, să colaboreze pentru ca toate măsurile posibile care să garanteze siguranța copiilor și a cadrelor didactice să fie puse în practică în mod rapid și prioritar. Și aici nu mă refer strict la măsurile care să prevină infectarea cu SARS-CoV2, ci la toate celelalte probleme care știm foarte bine că apar periodic în multe dintre școlile din țară.

Începerea în condiții bune a anului școlar depinde, în mare măsură, de mobilizarea autorităților locale, de modul în care acestea colaborează între ele și cu autoritățile centrale pentru a rezolva problemele specifice fiecărei unități de învățământ".