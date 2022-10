Rechinul-viperă care seamănă cu personajul Venom din filmele Marvel există cu adevărat

Rechinul care seamănă cu Venom este un rechin-viperă (Trigonognathus kabeyai) este un rechin rar de adâncime care se găsește în vestul Oceanului Pacific de Nord în apropierea Japoniei, Taiwanului și Hawaii. Descoperit pentru prima dată în largul coastei Japoniei în 1986 de traulerul Seiryo-Maryu, acest rechin poartă numele căpitanului navei, Hiromichi Kabeya.

Prima parte a numelui provine din cuvintele grecești „trigon” și „gnathus” care înseamnă falcă triunghiulară. Au fost prinse doar câteva exemplare, cea mai mare femelă măsurând puțin peste 53 de centimetri. Specia este atât de rară încât se cunosc puține informații despre durata de viață sau comportamentul ei, însă cercetătorii cred că specia datează de aproximativ 42 de milioane de ani.

Cum arată rechinul-viperă?

Rechinul este complet negru, cu excepția micilor înotătoare translucide; ca o abilitate specială, acești rechini au celule producătoare de lumină numite fotofore pe partea inferioară și sub cap, ceea ce înseamnă că strălucesc în întuneric.

Rechinii-viperă trăiesc la adâncimi cuprinse între 270 și 360 de metri și se crede că își petrec ziua la adâncimi și mai mari. Aceștia urcă la adâncimi mai mici noaptea pentru a se hrăni cu pești-lanternă, potrivit IFL Science. Având dinți mici, asemănători acelor, și ochi mari, nu este de mirare că oamenii îl aseamănă cu personajul Venom din filmele Marvel.

Cu toate acestea, cea mai interesantă trăsătură a acestei specii sunt cu siguranță fălcile care atunci când sunt deschise se extind în sus și în afară. Pentru a-și prinde prada, acești rechini își extind înfricoșătoarele fălci, scoțând în afară maxilarul superior din partea de sus a neurocraniului, într-un mod similar cu al rechinilor-spiriduș. Acest lucru le permite să mănânce pradă de toate dimensiunile. Cercetările asupra conținutului stomacului sugerează că aceștia mănâncă pește osos, probabil înghițindu-și prada întreagă. Pe de altă parte, se crede că principalii lor prădători sunt tonul obez de Atlantic (Thunnus obesus) și Taractichthys steindachneri, deoarece exemplare de rechin-viperă au fost recuperate din stomacul acestor specii.

Studiourile Marvel anunță două noi filme ”Avengers” preconizate să fie lansate în 2025

Două noi filme Avengers vor ajunge în cinematografe în 2025, au anunţat sâmbătă Marvel Studios deţinute de Walt Disney Co cu prilejul unei prezentări dedicate fanilor referitoare la viitoare lansări de seriale şi filme cu supereroi, scrie wall-street.ro. Avengers: The Kang Dynasty şi Avengers: Secret Wars vor încheia faza a şasea a succeselor Marvel Cinematic Universe (MCU), a anunţat preşedintele Marvel Studios, Kevin Feige, de pe scena convenţiei anuale Comic-Con din San Diego. Reprezentanţii studioului au scos în evidenţă şi câteva dintre filmele cu o lansare mai apropiate, din faza a cincea Marvel, printre care şi un al treilea film din seria Ant-Man and The Wasp, intitulat Quantumania. De asemenea, Lupita Nyong'o va reveni în rolul războinicei Nakia într-un sequel al Wakanda, preconizat să fie lansat în cinematografe în noiembrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News