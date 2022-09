RCA: Se schimbă regulile. Cum va fi făcută constatarea pe cale amiabilă

Polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru autovehicule RCA vor funcționa după alte principii începând cu 10 septembrie, când intră în vigoare Norma 18/2022 a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), iar trei dintre acestea sunt foarte importante din perspectiva consumatorilor și a potențialilor păgubiți din accidente rutiere, notează Adevărul.

În primul rând, documentul ASF prevede introducerea conceptului de ”primă netă de cheltuieli de distribuție”, așa că, în funcție de modul de achiziționare, fizic sau online, proprietarii de autovehicule vor avea posibilitatea de a cumpăra RCA la prețuri diferite, chiar și de la același asigurător. Și asta pentru că online costurile sunt mai mici față de vânzarea prin brokeri sau agenți, iar în mod logic asigurările RCA cumpărate online vor fi cu câteva procente mai ieftine.

În conformitate cu noile reguli RCA constatarea amiabilă de accident se va putea face pe formular electronic, iar prețurile polițelor vor putea fi diferite la aceeași companie de asigurări.

Apoi, foarte important, formularul de constatare amiabilă de accident necesar în cazul asigurărilor RCA va putea fi completat și electronic, nu doar pe hârtie ca în prezent.

Norma ASF prevede că formularul electronic de ”constatare amiabilă de accident“ va avea același model și informații ca cel tipărit și va avea aceeași valoare juridică. În cazul completării electronice a acestui formular, datele și semnăturile olografe ale conducătorilor celor două vehicule, implicate în accident, vor fi preluate de dispozitivul pe care se completează formularul.

Șoferii vor scăpa astfel de completarea formularului tipărit, inclusiv de realizarea schemei exacte a accidentului, deoarece noua aplicație va reda dinamica accidentului, cu ajutorul sistemului GPS.

Peste jumătate dintre mașinile second hand din România sunt avariate

Datorită crizei globale de semiconductori care a frânat serios vânzările de mașini noi, piața de mașini second hand a crescut atât în valoare, cât și-n importanță. Nicăieri acest lucru nu este mai adevărat decât în România, țară care tocmai a înregistrat o cifră record de 655.804 de vehicule second hand comercializate în 2021.

Acest lucru a adus reprezentanțele de automobile și alte afaceri din domeniul auto în prim plan. Piața de mașini second hand este plină de pericole, mulți dintre șoferi căzând pradă escrocilor la un moment dat. Daunele ascunse și kilometrajele date înapoi sunt probleme comune pe piețele din orice țară, creând o atmosferă de neîncredere în rândul cumpărătorilor.

Firesc, firmele din piața mașinilor second-hand nu sunt mulțumite de acest climat de neîncredere. Tot mai multe companii realizează cât de important este să inspiri încredere pentru a avea succes pe piața vehiculelor second-hand. Drept urmare, acestea apelează la date auto istorice pentru a câștiga încrederea clienților și pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a comercializa exclusiv mașini de calitate.



Escrocheriile cu mașini sunt la ordinea zilei





Potrivit domnului Darius Madadi, CEO-ul Radacini Group, piața din România are o rată de motorizare foarte scăzută. Vârsta medie a mașinilor în UE este de aproximativ 10 ani, în timp ce în România este de aproximativ 16 ani. În plus, 80% din parcul auto românesc are o vechime mai mare de 10 ani. Doar 3% dintre mașini au până în 2 ani pe când 28% au peste 20 de ani.

În plus, majoritatea covârșitoare a vehiculelor second-hand înmatriculate în România provin din străinătate, 25% sosind doar din Germania. Acest lucru crește foarte mult prevalența escrocheriilor (cum ar fi ascunderea daunelor sau kilometraje date înapoi) și prezintă o provocare o dilemă pentru dealeri.

„Ca pe fiecare piață există diferite tipuri de vânzători, variind de la vânzători onești care prezintă date într-un mod transparent și până la samsari necinstiți. Datul kilometrajului înapoi și ascunderea daunelor suferite de mașină în trecut sunt lucruri care se întâmplă frecvent. Din fericire, rapoartele care vă prezintă istoricul mașinii ajută foarte mult. Noi oferim tuturor clienților rapoarte cu istoricul auto și facem verificări proprii vehiculele pentru a ne asigura că nici o escrocherie nu ne va afecta clienții sau compania”, spune D. Madadi.

Aceeași sursă afirmă din experiență și că multe escrocherii apar atunci când mașinile sunt importate în România din Europa de Vest. Vânzătorii modifică adesea kilometrajul și apoi vând mașinile la un preț mai mare decât merită în realitate.

Citește mai mult AICI.

