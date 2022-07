„Războiul din Ucraina, mizele despre care nimeni nu vorbește! Ceea ce se întâmplă în teren ascunde adevăratele interese. Teorii infirmate! Cum se împarte lumea în timp ce războiul ne ocupă tot timpul? Ce a stat în spatele demiterilor operate de președintele Zelensky și acuzațiilor de trădare și de unde vine cel mai mare pericol pentru noi! O discuție cu ALEXANDRU GRUMAZ, general în rezervă, joi, în direct, la CE SE INTAMPLă? Pe DCNews și DCNews TV!”, a spus jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Emisiunea va fi live de la ora 12.00, atât pe Facebook, cât și pe Youtube DC News / DC News TV.

General locotenent în rezervă, Alexandru Grumaz este absolvent al Universității de Apărare a SUA (cu Masterul în Strategia Resurselor de Apărare Națională) și al programului Senior Executives Programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University.

Fost Consul General al României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Ministerul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării sau Inspector pentru armamente.

Grumaz a ocupat poziția de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații. Are expertiză în planificarea strategică, în relațiile internaționale militare și civile și experiență în planificarea și managerierea complexă a bugetului unei organizații. Este un bun cunoscător al vieții politice și militare din China și Statele Unite ale Americii unde și-a petrecut o parte din cariera militară și diplomatică.

