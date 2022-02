Război Rusia-Ucraina. Rudele Cristinei Șișcanu, prinse în conflict: Este cumplit! Nu vor să-și părăsească gospodăriile

Cristina Șișcanu este îngrijorată pentru rudele sale din Ucraina care refuză să-și lase casele în urmă și să vină în România, conform Spectacola.

"Fiecare maşină care trece pe drum este verificată"

"În Ucraina, sunt verişoarele mele, unchiul meu, care este fratele mamei. Este cumplit! De dimineaţă, am stat la discuţii, încercând să îi conving pe toţi pentru că eu şi Mădălin ne-am mobilizat atât cât să putem să îi aducem p toţi aici, să le oferim tot ce au nevoie în această perioadă. Însă, din păcate, nu am putut să îi conving. Nu vor să îşi părăsească casele. Unchiul meu are o gospodărie acolo, nu poate să lase aşa. În perioada asta, este totul o debandadă. Mi-a spus că s-a dus la benzinărie să îşi alimenteze maşina şi a stat trei ore la coadă. Toate drumurile sunt împânzite de poliţie, fiecare maşină care trece pe drum este verificată. Este un haos!

I-am zis: "Nu o să mai puteţi merge la magazine, lucrurile pot lua o întorsătură extrem de gravă şi de complicată". Sunt îngrijorată şi pentru verişoara mea, fata unchiului meu, care este asistentă medicală. Astăzi, a mers la muncă, ca în mod obişnuit. Nu am putut să îi conving. Până la urmă, este decizia lor. Mă gândesc că ar fi trebuit să ia această decizie un pic mai devreme pentru a pleca. Aţi văzut ce se întâmplă şi la punctele de frontieră. Este foarte complicat şi cred că haosul va fi din ce în ce mai mare. Totul este imprevizibil", a spus Cristina Șișcanu, la Antena Stars.

