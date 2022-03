Război, prețuri duble, investiții. Economistul Mircea Coșea vorbește despre o ”mare schimbare” în România

În cadrul emisiunii „De Ce Nu în România?”, la DC News, Mircea Coșea a fost întrebat de Mohammad Murad despre creșterea prețurilor și modul în care trebuie să acționeze investitorii români în următoarea perioadă.

„Ce fac eu, ca om de afaceri? Am simțit, în câteva zile, că băncile au început să fie mai sceptice, că prețurile aproape se dublează la alimente și toate cele legate de resurse... Ce facem? Continui investițiile sau mă opresc?”, a întrebat Mohammad Murad.

„Ca economist de o viață, nu pot să vă spun să vă opriți. Dumneavoastră reprezentați în această structură a economiei românești o parte pe care eu o numesc Tezaurul economiei românești, și anume inițiativa privată, capitalul privat, care a contribuit foarte mult la ceea ce România este azi. Chiar dacă noi o criticăm, ea a evoluat și în mare parte a evoluat datorită investițiilor pe care privatul le-a făcut, iar dumneavoastră sunteți în vârful listei. Nu pot să vă spun să vă opriți, dar există întotdeauna un trend pe care nu putem să-l oprim și anume acela că în proximitatea unei zone de război, investițiile așteptă, riscul e foarte mare. Dumneavoastră investiți într-o zonă la 20-30 km de un război, deci terminarea acestui conflict e necesară, dar va urma o perioadă pe care trebuie să o interpretăm cu foarte mare atenție.

Una dintre oportunitățile pe care România le are este schimbarea mentalității guvernamentale. Eu sper ca cei care ne conduc, decidenții politici, indiferent de partidul din care fac parte, să înțeleagă, prin acest moment crucial, că e nevoie de o schimbare importantă, structurală, de sistem în România. Țara noastră nu a avut o linie de conduită în ceea ce înseamnă dezvoltarea economică”, a spus, la DC News, Mircea Coșea.

Refugiați în România. Mohammad Murad și Horia Teodorescu, implicare impresionantă: E ceva de remarcat în comparație cu Polonia

În cadrul emisiunii „De Ce Nu în România?”, la DC News, Mohammad Murad și Horia Teodorescu au vorbit despre modul exemplar în care s-au mobilizat românii în sprijinul refugiaților ucraineni.

„Eu am fost și sunt implicat din prima zi, chiar am fost în zona Oradea și Baia Mare, dar vă spun că am primit până acum în jur de 3.000 de refugiați, iar mediul de afaceri și cetățenii de rând au fost exemplari și sunt exemplari în modul în care tratează orice persoană care vine în România. Nu am mai văzut nicăieri în lumea asta oameni atât de responsabili, încât numai aseară, de exemplu, primarul din Corbeanca a avut 40 de familii și 50 de cereri de persoane repartizate la ei. Peste 3.000 de refugiați au ajuns în Grupul Phoenicia. Am suportat în totalitate cheltuielile unei părți, dar m-a șocat implicarea nu doar a autorităților, ci și a cetățeanului de rând. Sunt foarte multe persoane fizice care au primit familii fără nicio pretenție. Este ceva de remarcat în comparație cu Polonia, că am niște prieteni acolo. România se prezintă altfel”, a spus Mohammad Murad.

„De asta v-am și nominalizat printre cei care sunt implicați cu totul în această situație. Știu, suntem informați, aici la Crucea, mai ales că suntem la o aruncătură de băț unul de celălalt. Repet, așa ceva mi-a fost greu să cred că se va întâmpla. Sunt oameni de rând, pensionari, agenți economici, toată lumea vrea să facă un bine”, a spus Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea (citește continuarea AICI).

