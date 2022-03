În cadrul emisiunii „De Ce Nu în România?”, la DC News, Mohammad Murad și Horia Teodorescu au vorbit despre modul exemplar în care s-au mobilizat românii în sprijinul refugiaților ucraineni.

„Eu am fost și sunt implicat din prima zi, chiar am fost în zona Oradea și Baia Mare, dar vă spun că am primit până acum în jur de 3.000 de refugiați, iar mediul de afaceri și cetățenii de rând au fost exemplari și sunt exemplari în modul în care tratează orice persoană care vine în România. Nu am mai văzut nicăieri în lumea asta oameni atât de responsabili, încât numai aseară, de exemplu, primarul din Corbeanca a avut 40 de familii și 50 de cereri de persoane repartizate la ei. Peste 3.000 de refugiați au ajuns în Grupul Phoenicia. Am suportat în totalitate cheltuielile unei părți, dar m-a șocat implicarea nu doar a autorităților, ci și a cetățeanului de rând. Sunt foarte multe persoane fizice care au primit familii fără nicio pretenție. Este ceva de remarcat în comparație cu Polonia, că am niște prieteni acolo. România se prezintă altfel”, a spus Mohammad Murad.

„De asta v-am și nominalizat printre cei care sunt implicați cu totul în această situație. Știu, suntem informați, aici la Crucea, mai ales că suntem la o aruncătură de băț unul de celălalt. Repet, așa ceva mi-a fost greu să cred că se va întâmpla. Sunt oameni de rând, pensionari, agenți economici, toată lumea vrea să facă un bine”, a spus Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

„Dacă ați mers într-un punct de frontieră, ați văzut coloane de mașini și de oameni care se oferă să-i ia și să-i găzduiască acasă pentru o durată de timp. Eu am specificat acest lucru. Nici românul nu o poate duce pe termen lung, pentru că nu este foarte bogat, dar o intervenție atât din partea Comisiei Europene, cât și a statului român trebuie să vină. Înțeleg că o să vină, dar trebuie să vină mai repede. Din puținul pe care îl are, românul a dovedit că este un om deosebit și pune pe masă și pentru un străin. Trebuie o intervenție atentă din partea României, dar și suport din partea țărilor europene care nu sunt implicate direct în situația din Ucraina”, a completat Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

Un grup de elevi refugiați din Ucraina își vor continua studiile la Colegiul Militar din Breaza

Un grup de 27 de elevi refugiaţi ai unui liceu militar din Ucraina îşi vor continua studiile la Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza, a anunţat, duminică, Ministerul Apărării Naţionale, transmite Agerpres.



Potrivit sursei citate, cei 27 de elevi (15 băieţi şi 12 fete) care au sosit în România însoţiţi de un cadru didactic şi de un ofiţer din Armata Ucraineană au ajuns sâmbătă la Breaza, fiind întâmpinaţi cu flori, dulciuri şi mărţişoare.



"Elevii, care provin din mai multe zone din ţara vecină, inclusiv Donbas, îşi vor continua studiile, în format online, cu profesori din Ucraina. În acest scop, ei au laptopuri proprii şi echipamente wifi", precizează MApN.



Grupul din Ucraina a intrat în România joi, 3 martie, prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea. Ei au fost cazaţi, iniţial, în internatul Liceului "Brad Segal" din municipiul Tulcea, de unde au fost aduşi la Breaza cu mijloace de transport asigurate de autorităţile locale din Tulcea. Pe parcursul drumului au fost însoţiţi de un echipaj de poliţie militară (vezi imaginile AICI).

