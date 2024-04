Război Israel. Au fost lansate rachete din Liban / Update: Hezbollah a revendicat atacul / video

Update 4:

IDF susține că aproximativ 40 de rachete au fost lansate din Liban spre nordul Israelului, dintre care unele au fost interceptate, în timp ce altele au afectat zone deschise sau au căzut în Liban.

Nu au fost răniți în atacul revendicat de Hezbollah.

Anterior, IDF a declarat că apărarea antiaeriană a doborât două drone încărcate cu explozivi lansate de Hezbollah în nordul Israelului.

Update 3:

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiramul Daniel Hagari, într-o declarație de presă, a precizat că șeful de stat major al IDF, generalul Herzi Halevi, a încheiat o evaluare cu șeful CENTCOM, generalul Michael Erik Kurilla, cu privire la amenințarea unui atac al Iranului asupra Israelului, scrie Times of Israel.

„Am efectuat o evaluare comună a situației, pentru a ne asigura că coordonarea noastră este strânsă”, spune Hagari.

El spune că încă nu există modificări în instrucțiunile adresate civililor pe fondul alertei sporite privind un potențial atac iranian.

„Dacă există schimbări, vom actualiza imediat”, spune Hagari, subliniind că civilii ar trebui să rămână în continuare vigilenți, deoarece apărarea antiaeriană a Israelului este „printre cele mai bune din lume, dar nu este ermetică”.

„Am fost în război în ultimele șase luni și ne-am confruntat cu toate amenințările existente. Apărarea noastră este pregătită și știe cum să gestioneze fiecare amenințare în mod individual. De asemenea, suntem pregătiți pentru atac, cu o varietate de capacități, pentru a proteja cetățenii Israelului”, spune el.

Hagari acuză Iranul că „escalează situația din Orientul Mijlociu” pe fondul războiului din Gaza. „Vom ști cum să funcționăm oriunde este nevoie”, spune el.

Răspunzând la o întrebare privind evaluările amenințărilor IDF la adresa Iranului, Hagari spune că Teheranul a acționat împotriva Israelului de la începutul războiului, invocând atacuri ale împuterniciților săi în Yemen, Irak, Siria și Liban.

Update 2:

SUA au mutat un portavion spre nordul Mării Roșii, spre Israel, pentru a descuraja Iranul.

Portavionul USS Dwight Eisenhower a navigat spre nord, în Marea Roșie, spre Israel, într-un spectacol de descurajare din partea administrației Biden.

Transportatorul ar putea intercepta rachete și drone trase de Iran.

Update:

Hezbollah a revendicat atacul cu rachete din Panhandleul Galileii, scrie Times of Israel.

Într-o declarație, gruparea teroristă libaneză spune că a tras zeci de rachete Katyusha asupra pozițiilor de artilerie ale IDF din nordul Israelului.

Nu există rapoarte privitoare la morți sau răniți.

There is a rocket attack on #Israel, presumably from Lebanon - The Times of Israel



The Iron Dome system is in operation in different regions of the country. pic.twitter.com/P4Ztx8s9HX