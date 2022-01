Raul Gheba, GLUME după vila DISTRUSĂ de Revelion. Alberto Grasu și gașca de trapperi, sfidători după audieri: O țeavă de apă e de vină

Comediantul Raul Gheba a glumit pe seama unuia dintre cele mai dezbătute subiecte ale acestor zile, și anume distrugerea unei pensiuni din București.

Vă reamintim că mai mulți tineri au închiriat o vilă pentru Revelion şi până dimineaţă au distrus tot ce se putea în aceasta. N-a rămas nimic întreg, nici măcar pereţii. În plus, au vândut bilete la intrare și au organizat o adevărată petrecere underground, cu droguri, băutură și arme.

Poliția Capitalei a transmis că proprietarul vilei distruse de Revelion şi petrecăreţii s-au înțeles la telefon, iar cheia a fost predată printr-un intermediar. Cu alte cuvinte, păgubitul nu a putut preciza nici datele de contact, nici numărul persoanelor care au participat la petrecerea de Anul Nou în vila distrusă. (Vezi mai multe AICI)

"Nu mă așteptam de la Alberto Grasu să distrugă pensiunea aia. În piesele lui despre proxenetism și furt pare un tip super liniștit", a scris Raul Gheba, pe pagina de Facebook.

"Despre maceta menţionată de proprietarul vilei, artistul a spus că era de fapt un cuţit cu care au tăiat tortul şi au desfăcut şampania la miezul nopţii", a completat el.

Cum au reacționat trapperii "Alberto Grasu" şi "Mărgizeu", după audieri

O parte dintre vandali au fost identificaţi şi duşi la audieri. Unul dintre adolescenţii care a fost la petrecere este un cântăreţ cunoscut de trap și susţine că totul este o mare neînţelegere și că vila ar fi fost distrusă după ce s-a spart o ţeavă de apă.

Camerele de supraveghere din pensiune au surprins momentele terifiante și au surprins și fețele tuturor celor care au fost prezenți la petrecerea de Revelion.

Cu o oră şi jumătate înainte de miezul nopţii, tinerii par liniştiţi, iar camerele de supraveghere îi suprind în timp ce stăteau pe canapea, la poveşti. Primul semn că ceva este neregulă este când unul dintre ei scoate o macetă şi începe să o fluture periculos, iar câteva minute mai târziu, un altul distruge camera video. Acela a fost momentul în care tinerii s-au dezlănţuit.

"Sigur s-au bătut. Când am venit eu erau niște șervețele cu sânge. Eu cred că a fost o petrecere tematică de distrugere. Au spart cinci uși, patru televizoare, plus tablouri", a spus proprietarul locației.

La patru zile de la marea distrugere, poliţiştii au identificat o parte dintre tinerii cercetați pentru distrugere.

Nicolae Adetu este un trapper aspirant, care a ieşit calm din secţia de poliţie şi a spus că: "Nu am fost la petrecere. Eu sunt cu un furt de portofele. Am făcut Revelionul la munte, la o cabană".

Un alt tânăr, minor, zis Mărgizeu, care îşi petrece timpul postând pe Instagram fotografii cu el în timp ce flutură teancuri de bani s-a făcut că nu vorbește limba română: "I only speak english. What? What do you want from us? Please, go away!", potrivit observatornews.ro

Alberto Grasu, prima reacție

Printre cei care au fost la petrecere, dar nu fost încă audiat, e un alt cântăreţ de trap, pe numele de scenă Alberto Grasu, fiind de altfel cel mai faimos din gaşcă. Tânărul are 250 de mii de urmăritori pe Instagram şi milioane de vizualizări pe Youtube.

Adolescentul recunoaşte că a fost la petrecere, dar a susținut că el şi prietenii lui sunt defăimaţi.

"În vilă s-ar fi spart o ţeavă de apă", se apără el, care recunoaşte însă că petrecerea a scăpat de sub control când s-au trezit cu petrecăreţi neinvitaţi, atraşi de faima lui. Mai mult, tânărul spune că nu au fost droguri şi macete la cheful de Anul Nou şi nici nu s-au tăiat bilete.

O oră mai târziu, dezvăluirile au dispărut de pe contul lui de Instagram.

