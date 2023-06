Răspunsul lui Mircea Badea, dacă ar fi profesor, la întrebarea: „De ce nu renunțați la grevă? Nu vă gândiți la copiii noștri?”

Mircea Badea a spus că la această întrebare există un singur răspuns. Dacă ar fi profesor, realizatorul TV ar răspunde: „dar la viitorul meu vă gândiți? Dar la viitorul copiilor mei? Că eu trebuie să-mi cresc copiii cu 2.500 lei”.

„Liderii de sindicat comunică greșit. Întrebarea care li se pune peste tot este: „ce facem cu greva aceasta care afectează viitorul copiilor noștri?” După părerea mea, problema trebuie pusă astfel. Dacă aș fi profesor sau lider sindical aș răspunde așa: „dar la viitorul meu vă gândiți? Dar la viitorul copiilor mei? Că eu trebuie să-mi cresc copiii cu 2.500 lei”. Niciodată nu se pune problema așa. La întrebarea „Când renunțați la grevă?”, răspunsul profesorilor ar trebui să fie: „Întrebați Guvernul”. Niciodată nu au pus problema simplu și clar la această problemă”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii În gura presei.

„Domnii profesori spun că vor continua greva. Este foarte complicat de supraviețuit la propriu fără bani. În timpul grevei, profesorii nu sunt plătiți. Întrebarea mea este cât mai rezistă profesorii fără să-și primească salariul? Nu suntem în Finlanda unde profesorii au putut să stea în grevă șase luni”, a mai zis Mircea Badea.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a afirmat vineri, într-o conferință de presă, că examenele naționale își vor păstra programul stabilit, dacă profesorii se întorc în sălile de clasă săptămâna viitoare. În caz contrar, ar fi nevoie de o reprogramare a probelor.

„Am reuşit să ţinem sub control calendarul examenelor naţionale. Nu a fost modificat calendarul probelor. Am prelungit perioada de încheiere a mediilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a până pe 9 iunie şi am prelungit, de asemenea, perioada de înscriere la examenul de Bacalaureat, tot până pe 9 iunie. Asta ne-ar permite să începem în bune condiţii examenul de Bacalaureat, aşa cum era el inclus în calendarul de activităţi şcolare, pe data de 12 iunie. Evaluarea naţională începe pe 19 iunie. Este foarte important, pentru a putea să rămânem în acest calendar, să dăm predictibilitate elevilor şi să asigurăm cele mai bune condiţii de desfăşurare a examenelor, să ne putem întoarce cu toţii în sălile de clasă săptămâna viitoare. În contextul în care acest lucru nu se va întâmpla, nu ne dorim asta, dar asta va fi situaţia, va trebui să ne gândim la prelungiri - prelungiri de perioadă de înscriere, de închidere a situaţiilor şcolare, reprogramări ale probelor examenelor naţionale", a spus Ligia Deca.

Ministrul Educației a spus că până în 9 iunie vom afla dacă se păstrează calendarul actual de examene naţionale.



"Aş încuraja să plecăm de la această premisă, să rămânem pe calendarul actual. Sau, dacă va fi nevoie, de o reprogramare a probelor de competenţe pentru Bacalaureat, pentru că acelea încep pe 12 iunie (...). Nu există variantă în care să anulăm examenele. Toţi copiii vor avea oportunitatea să dea examenul de final de gimnaziu sau examenele de final de liceu - Evaluarea naţională sau Bacalaureatul", a mai zis Ligia Deca.

