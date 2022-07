Rareş Bogdan, enervat la culme după declaraţiile lui Viktor Orban: În timp ce el se bucură de Schengen, românii sunt ţinuţi la uşă. Nedrept, frustrant şi imoral

"Miza lui Viktor Orban, unealtă a lui Putin, este dinamitarea Guvernului Ciucă.

Să o luăm sistematic. Dacă facem un pas în spate, să privim contextul, ne punem o întrebare: cine are interesul să destabilizeze România pe considerente interetnice? Ceea ce ne aduce la întrebarea următoare: e justificat să-l suspectăm pe Viktor Orban că încearcă să-i facă un serviciu lui Putin? N-am nicio îndoială că premierul Ungariei este unealta acestui ins profund tulburat. Kremlinului nu-i convine faptul că la București se află la decizie o coaliție sprijinită de o majoritate solidă, un guvern condus de un om onest, vertical, cu o orientare euro-atlantică, deci ar face orice să îl dinamiteze. Aceasta este miza, dinamitarea lui Nicolae Ciucă! Am fost martorii unei tentative de destabilizare a României cu ajutorul unui instrument (un levier de gumă) care apelează de obicei, nu cu titlu de excepție, la simboluri sensibile. Este cunoscut faptul că Viktor Orban înnebunește când aude de Trianon și nu pierde nicio ocazie să agite spiritele. E doar un agitator cu pretenții de analist erudit. Era, deci, cel mai nimerit să bage bățul prin gard. A învățat pe de rost foaia de parcurs a Moscovei în materie de mesaj transmis în Transilvania și o recită de câte ori apasă Putin pe buton. Are, deci, o alură bătătorită, cu două, trei chei de mesaj: Trianon și Bruxelles, plus tușele sale de antisemitism. Dacă ar avea timp, i-aș trimite niște cărți de istorie, nu din alea pe care le finanțează el, ci unele care conțin istoria reală, nefardată de slugile sale și ale Moscovei.

În plus, Viktor Orban își dorește tare mult să nu i se vadă juliturile de la genunchii în care stă în fața Bruxelles-ului, paralizat de teama că pierde bani europeni din cauza derapajelor sale anti-democratice. După ungurii care protestează împotriva creșterii taxelor și a inflației record, nici agricultorii nu sunt fericiți. Orbán se teme, deci sub spectrul sumbru pentru el că nu va putea minți Bruxelles-ul la nesfârșit, este preș în fața lui Putin", a scris Rareş Bogdan în urmă cu două zile.

"Românii, ţinuţi la uşă. E nedrept, frustrant, imoral"

Acesta a revenit asupra mesajului şi a transmis săgeţi către Bruxelles pe tema spaţiului Schengen.

"Update: În timp ce Viktor Orban, autorul unor derapaje anti-democratice scandaloase, atacă frontal Eurosistemul și se bucură de Spatiul Schengen, românii, cei mai eurooptimiști, cu o țară care luptă pentru solidaritate, nu o subminează, sunt ținuți la ușă. Este nedrept, frustrant și imoral. .", a mai scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Viktor Orban e imun în fața CNCD-ului condus de Csaba Asztalos, Klaus Iohannis nu a fost. Val Vâlcu: E la UDMR, așa că nu se pune în discuție

Invitat la emisiunea News Pass la B1TV, jurnalistul Val Vâlcu a discutat la recentele comentarii rasiste ale premierului ungar Viktor Orban, făcând trimitere la Consiliul de Combatere a Discriminării.

”Cine ține spatele acestui lider autocrat (n.r. Viktor Orban)? Aceste declarații rasiste sunt de sorginte nazistă. Puneți-vă în acest exercițiu: dacă această declarație o făcea un politician de la București, care vreți dumneavoastră, cum ar fi luat foc ONG-urile? Ați văzut vreun ONG să protesteze? Consiliul de Combatere a Discriminării e la UDMR, așa că nu se pune în discuție. Una peste alta, dacă ne referim în plan european, Ungaria are protectori care îi permit să facă astfel de jocuri liderului maghiar”, a declarat Val Vâlcu la emisiunea News Pass a postului de televiziune B1TV. CITEŞTE MAI MULTE AICI

