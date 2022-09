Rapid l-a transferat pe belgianul Xian Emmers de la Roda Kerkrade

"În ultima zi a perioadei de transferuri din România, Rapid a obţinut semnătura lui Xian Emmers, de la Roda Kerkrade. Jucătorul belgian va evolua în Giuleşti pentru următoarele două sezoane, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. În vârstă de 23 de ani, Emmers a fost un om de bază la olandezi, pentru care a evoluat deja în patru partide ale acestui sezon. Belgianul a luat deja pulsul Giuleştiului, acesta fiind prezent în tribunele arenei noastre la partida cu FCSB, din etapa a doua (2-0), când a rămas impresionat de atmosferă", se arată pe site-ul citat.



Mijlocaşul a declarat că este nerăbdător să joace pentru noua sa echipă.



"Sunt foarte fericit şi entuziasmat să semnez cu Rapid. Am aşteptat mult timp, aşa că sunt nerăbdător să cunosc suporterii. Am auzit multe despre ei, că sunt minunaţi. Abia aştept să simt atmosfera. Am fost prezent la meciul cu FCSB şi am fost impresionat. Eu vin din liga secundă din Olanda şi e foarte diferit, aşa că sunt foarte entuziasmat să cunosc suporterii. Ştiu că Rapid a renăscut şi că acum îşi reclădeşte parcursul în fotbal. Este similar cu punctul în care se află cariera mea în momentul de faţă. Este o potrivire minunată", a spus Emers.



Născut în Elveţia, la Lugano, în 20 iulie 1999, Emmers a început fotbalul la Genk, iar din 2015 şi-a continuat junioratul la Inter Milano. Alături de formaţia italiană, belgianul a câştigat un campionat Primavera, o Supercupă Primavera, dar şi Viarregio Cup, una dintre cele mai prestigioase competiţii de juniori. De asemenea, a fost titular de drept în sezonul 2017-2018 de Youth League, atunci când a înscris de două ori pentru Internazionale, contra lui Manchester City şi Spartak Moscova.



Odată ajuns la seniori, el a fost împrumutat în mai multe rânduri de Inter Milano, la Cremonese (în Serie B), la Waasland-Beveren (în prima ligă belgiană) şi la Almere City (în liga secundă olandeză). Ulterior, în vara lui 2021, Emmers s-a transferat definitiv la Roda Kerkrade, în Olanda.



În sezonul precedent, Xian Emmers a înscris 10 goluri şi a dat 8 pase decisive, în cele 34 de jocuri disputate în liga secundă olandeză.



Mijlocaşul ofensiv a evoluat şi pentru naţionalele de juniori ale Belgiei, având prezenţe la selecţionatele U19 (7/0), U18 (2/0), U17 (8/0), U16 (7/0).



Tatăl lui Xian, Marc Emmers, este un fost mare internaţional belgian, cu 37 de meciuri şi 2 goluri pentru naţionala mare a Belgiei, între 1988 şi 1994, alături de care a participat la două Cupe Mondiale. Acesta a câştigat o numeroase trofee cu Mechelen şi Anderlecht (patru titluri ale Belgiei, Cupa Belgiei, Cupa Cupelor şi Supercupa Europei), dar şi a fost şi denumit fotbalistul belgian al sezonului 1988/1989.



Emmers este cel de-al unsprezecelea transfer efectuat de FC Rapid în această vară, după Paul Iacob, Andrei Ciobanu, Valentin Costache, Marko Dugandzic, Jayson Papeau, Florin Ştefan, Damien Dussaut, Codruţ Sandu, Alexandru Crivac şi Alexandru Măţan.

Fiul lui Dan Șucu a fost prezentat la Rapid

Dan Matei Șucu (16 ani), băiatul lui Dan Șucu, a semnat un contract de profesionist cu cei de la Rapid, echipa unde tatăl său este patron.

„Dan Matei Șucu (16) și Rareș Gal (16) au semnat primele contracte de profesioniști cu FC Rapid.

Cei doi jucători fac parte din echipa U17 a Rapidului, antrenată de Octavian Chihaia”, a scris formația din Giulești pe Facebook.

