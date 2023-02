Rapid Bucureşti l-a luat pe Hervin Ongenda, care a jucat în trecut pentru PSG

Mă simt foarte bine. Am ales să vin la Rapid pentru că este un club important în istoria fotbalului românesc, este o echipă bună, care a arătat bine în acest sezon. Am jucat de două ori împotriva Rapidului. Este o echipă puternică şi are un caracter bine dezvoltat. Jucătorii se luptă pentru fiecare minge, aleargă foarte mult. Meciurile jucate împotriva Rapidului au fost nişte meciuri foarte dificile, a declarat Ongenda.



Mă simt bine din punct de vedere fizic, chiar dacă nu am mai jucat din luna noiembrie. M-am antrenat constant în această perioadă. Cu siguranţă, Rapid reprezintă o oportunitate pentru mine să revin în fotbal la nivel înalt. Cluburile mari atrag trofee mari. Sunt nerăbdător să joc pe Giuleşti. Am văzut că aici este o atmosferă incredibilă. Aşa arată fotbalul pe care îmi place să îl joc, a mai spus Ongenda.

Ongenda a mai jucat în România





Crescut la juniorii lui PSG, francezul a debutat pentru echipa mare a parizienilor în 2012, bifând 11 meciuri pentru actuala formaţie a lui Messi, Neymar şi Mbappe, pentru care a şi înscris o dată, într-un meci cu Lorient.



În 2015, a jucat în toate meciurile parizienilor din International Champions Cup, contra lui Manchester United, Chelsea, Fiorentina şi Benfica.



Ulterior, Ongenda a fost împrumutat la Bastia, iar în 2017 a fost transferat la Zwolle. După un sezon în Olanda a ajuns în Spania, la Real Murcia, pentru ca apoi să se transfere în România, la FC Botoşani. La clubul din Moldova a evoluat un an şi jumătate, fiind apoi luat de Chievo, în Serie B, unde a jucat numai trei meciuri de campionat. În 2020, s-a reîntors la FC Botoşani, iar la începutului anului trecut a ajuns la Apollon Limassol, formaţie cu care a luat campionatul în Cipru, dar şi Supercupa Ciprului.



Pe lângă trofeele din Cipru, Ongenda mai are în palmares 3 titluri de campion al Franţei (2014, 2016, 2017, cu PSG, o Cupă a Franţei (2016), 4 Supercupe ale Franţei (2014, 2015, 2016, 2017) şi o Cupă a Ligii franceze (2016).



Ongenda (27 ani) a evoluat pentru naţionalele de juniori şi tineret ale Franţei, U16, U17, U18, U19 şi U21, participând la Campionatele Europene U17 (2012) şi U21 (2015).



Noul jucător al Rapidului a câştigat în 2008 şi 2011 premiul Titi d'Or, un trofeu acordat celui mai promiţător fotbalist al academiei lui Paris Saint-Germain. Singurul jucător care a mai obţinut acest trofeu de două ori este Kingsley Coman, aflat acum la Bayern Munchen.



În actualul sezon, Ongenda a evoluat în cinci meciuri, în care a oferit două pase de gol, pentru Apollon. Ultimul meci jucat de el datează din 12 noiembrie, când a fost titular în partida Apollon - Akritas (2-0).



Mijlocaşul francez va purta la Rapid numărul 35, acelaşi cu care a evoluat şi pentru PSG, scrie Agerpres.

