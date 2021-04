Raluca Turcan: "Sute de mii de dosare de pensii, cu şină". Chirieac: Dacă s-ar digitaliza, eu cred că s-ar dubla pensiile

Raluca Turcan a explicat că recalcularea dosarelor de pensie în format clasic durează mult timp, iar cele în format electronic sunt incompatibile cu sistemele Caselor Județene de Pensii sau chiar cu cel al Casei Naționale de Pensii.

„Subiectul pensiilor a fost un subiect direct de campanie electorală. Ajunsă în mandat, am constatat că inclusiv pe partea de pensii s-a făcut foarte puțin. Li s-a spus celor aproximativ 5 milioane de pensionari că în 2021 pensiile vor crește cu 40%. Aproape că ați fi crezut că e posibil să se întâmple lucrul acesta. Și eu am crezut, dar am constatat că pentru a putea majora toate pensiile cu aproape 40% este nevoie de digitalizarea tuturor dosarelor de pensie, astfel încât ele să fie într-un format electronic și să se aplice o formulă de calcul ca ulterior să se întâmple recalcularea pensiilor. 250.000 de dosare de pensie în România arată așa: dosar cu șină. Cum puteau fi operate modificări pe dosare cu șină? Să îmi răspundă cei care au vândut iluzii ani la rând. 1,3 milioane de dosare sunt în format digital primitiv, restul dosarelor într-un format puțin mai avansat, dar atenție, incompatibil cu programele Caselor de pensii între ele și de foarte multe ori cu nesincronizări între Casele județene de pensii și Casa Națională de Pensii”, a declarat ministrul muncii, Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă.

Pensiile ar putea fi mărite după digitalizare

„Să știți că problema asta suprimă administrația din România. Eu pot să înțeleg ce a spus doamna Raluca Turcan. Pentru un dosar cu șină, trebuie să stai o săptămână sau 4 zile ca să înțelegi ce scrie acolo. Dacă aveam digitalizare, Produsul Intern Brut al României era dublu și scăpam de foarte multe probleme administrative. De ce nu se face? Sunt 1.000 de pretexte. Așteptăm pe cineva care să o facă. Firmele românești au fost băgate jos, care erau în zona asta. Sigur, ele păreau că au softuri scumpe, milioane de euro un soft în chestiunea asta. Cele de afară costă zeci de milioane de euro și fac același lucru. Acum ne plângem de multe lucruri în România, doar că nu avem IT-iști buni nu ne putem plânge.



Problema digitalizării este foarte gravă, în sistemul național de sănătate, în sistemul național de pensii și în altele. Este o problemă uriașă și într-adevăr, dacă găsiți un guvern în țara asta care să înceapă digitalizarea și să o și termine... Că de început o încep toți, de terminat nu. Să spună că ia soft-ul din Franța, din Germania, din Italia, de undeva. Din Germania nu, că nu suntem la nivelul ăla, dar din Italia sau Spania poate că putem, că seamănă mai mult cu noi. Sau din Grecia! O să vedeți că lucrurile se vor așeza. Dar atâta vreme cât stăm la poartă la ANAF să plătim impozitul, despre ce vorbim? Eu cred că s-ar dubla pensiile! (n.r. dacă sistemul de pensii ar fi digitalizat)”, a declarat Bogdan Chirieac, în emisiunea moderată de Ionuţ Grigore la România TV.

