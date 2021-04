Rafila, confirmat de președintele SRATI. Voiculescu a mințit din nou. Gaură de finanțare la ATI

„E o bizarerie pe care nu mi-o explic e faptul că pentru programul Acțiuni prioritare ATI care finanțează tocmai medicamentele și materialele sanitare care sunt foarte scumpe în terapie intensivă, e un program care funcționează din 2013. Anul trecut prin acest program s-au alocat spitalelor 282 de milioane de euro, iar anul acesta, pentru primele două trimestre, s-au alocat 98 de milioane de euro. Deci o gaură de finanțare, lucru care este inexplicabil.

Noi am făcut memorii iar Comisia de ATI din Ministerul Sănătății, Societatea Română de ATI, am adresat memorii Ministerului Sănătății. E o bizarerie! Anul trecut când aveam doar 1.000 de paturi ocupate la ATI am primit aproape 150 de milioane de euro pe șase luni, anul acesta primim sub 100 de milioane pe șase luni, când avem în terapie intensivă peste 1.500 de pacienți”, a tras un semnal de alarmă doctorul Șerban Bubenek, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Realitatea Plus.

Amintim în acest sens că Alexandru Rafila a atras și el atenția cu privire la faptul că au existat tăieri de aproximativ 65% din finanțarea pentru locurile la Terapie Intensivă, fiind contrazis de Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății.