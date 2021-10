Rabla Clasic şi Rabla Plus. Noi dosare aprobate

Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul instituţiei, www.afm.ro, liste noi cu dosarele aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus şi Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.



În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, pentru persoane juridice, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu o nouă listă conţinând 378 dosare acceptate pentru 681 autovehicule. De asemenea, au fost publicate 7 contestaţii pentru 7 autovehicule.



Până în prezent au fost acceptate un număr total de 3.918 dosare pentru 6.676 autovehicule, 8 motociclete şi 64 contestaţii pentru 110 autovehicule.



S-au înscris la producători/dealeri auto 3.171 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 1.833 autovehicule şi 2 motociclete.



De asemenea, s-au înscris la producători/dealeri auto, 51.937 persoane fizice. Până în prezent au fost achiziţionate 34.860 autovehicule şi 305 motociclete.



În cadrul Programului Rabla Plus 2021, pentru persoane juridice au fost publicate săptămâna aceasta 239 dosare acceptate pentru 322 autovehicule electrice (233 pur electrice şi 89 electrice hibride).



În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 2.541 dosare pentru 3.939 autovehicule, dintre care 2.737 pur electrice, 1.196 electrice hibride, 6 motociclete electrice şi 35 contestaţii pentru 69 autovehicule (43 autovehicule pur electrice şi 26 electrice hibride).



S-au înscris la producători/dealeri auto 2.302 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 1.184 autovehicule noi (721 pur electrice şi 463 electrice hibride) şi 2 motociclete electrice.



De asemenea, s-au înscris la producători/dealeri auto, 7.566 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 1.869 autovehicule noi (1.114 pur electrice şi 755 electrice hibride) şi 8 motociclete electrice.



De asemenea, AFM a publicat şi două dosare acceptate depuse de Primăria Municipiului Sfântul Gheorghe, în valoare de 397.477,22 lei şi de Primăria Municipiului Iaşi, în valoare de 1.493.535,49 în cadrul Programului Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Până la data prezentei, în cadrul acestui program au fost aprobate în total 25 dosare în valoare de 35.699.685,51 lei pentru un număr de 197 staţii de reîncărcare cu un număr de 412 puncte de reîncărcare rapidă aferente.



Cele 25 dosare de finanţare aprobate sunt depuse de municipiile Zalău, Piatra Neamţ, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Oradea, Baia Mare, Focşani, Satu Mare, Reşiţa, Giurgiu, Călăraşi, Slatina, Timişoara, Alba Iulia, Suceava, Galaţi, Braşov, Deva, Brăila, Constanţa, Sibiu, Ploieşti, Sfântul Gheorghe şi Iaşi.



Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul: www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus şi Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.