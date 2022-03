Putin a murit, anunță presa din Ucraina. "E vorba despre un alt animal"

Nu, nu este vorba despre Vladimir Putin, președintele Rusiei, ci despre un tigru pe nume Putin. Agenția de știri UNIAN de la Kiev a făcut un anunț haios pe feed-ul de Telegram. Ei au ales să prezinte în mod deosebit știrea morții tigrului Putin, scrie Realitatea.net.

Iată cum a anunțat UNIAN știrea despre moartea unui tigru pe nume Putin:

"Putin a murit! Potrivit Vocea Americii, un tigru pe nume Putin a murit în urma unui atac de cord la o grădină zoologică americană. Avea 12 ani. Sperai și tu că era vorba despre un alt animal?", scrie UNIAN.

UNIAN sau Ucrainean Independent Information Agency of News este o agenție de știri ucraineană cu sediul la Kiev.

"Cu inima grea, împărtășim că tigrul nostru mascul din Amur, în vârstă de 12 ani, a murit ieri în timpul unei proceduri medicale de rutină, în ciuda eforturilor eroice ale echipei noastre de urgență. Aceasta este o pierdere profundă și mulțumim personalului nostru pentru dedicarea față de animale.", au scris pe Twitter cei de la Minnesota Zoo.

With heavy hearts we share that our 12-year-old male Amur tiger passed away yesterday during a routine medical procedure despite heroic emergency efforts by our team. This is a profound loss, and we thank our staff for their dedication to the animals. https://t.co/XX3K9gqcY8 pic.twitter.com/TECZCoLtz0