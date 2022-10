Psihologul german Gerd Gigerenzer, invitatul lui Radu Golban la emisiunea „Outlook” de la DC News

Invitatul de astăzi este psihologul german Gerd Gigerenzer, cunoscut mai ales pentru studiul utilizării raționalității limitate și a euristicii în luarea deciziilor.

Gerd Gigerenzer este director al Centrului Harding pentru Competență în Materie de Riscuri din cadrul Facultății de Științe ale Sănătății (Universitatea Potsdam), precum și fondator și asociat al Institutului pentru Decizii „Simply Rational“. Anterior, a fost coordonator al ariei de cercetare „Adaptive Behavior and Cognition“ la Institutul Max Planck pentru cercetare în domeniul educației și la Institutul Max Planck pentru cercetare în domeniul psihologiei de la München, profesor la University of Chicago și John M. Olin Distinguished Visiting Professor la Law School of Virginia.

Totodată, este membru al Academiei Germane a Științelor „Leopoldina“ și al Academiei Științelor din Berlin-Brandenburg, membru de onoare al American Academy of Arts and Sciences și al American Philosophical Society.

În plus, Gigerenzer este autorul a numeroase studii științifice și cărți. Acesta formează manageri, judecători americani și medici germani în arta de a lua decizii și în gestionarea riscurilor și a nesiguranțelor.

