„Pachetul social, condiţia impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022. Aşa cum am promis, alocaţiile vor fi majorate pentru copiii între 0-2 ani şi cei cu dizabilităţi la 600 lei, iar pentru copiii între 2-18 ani la 243 lei. Aşa cum am promis, persoanele cu dizabilităţi vor primi a 13-a indemnizaţie. Aşa cum am promis, pensia minima va creşte de la 800 la 1.000 lei, iar pentru restul pensiilor creşterea va fi de 10%. În acelaşi timp, în luna ianuarie, toţi pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei vor primi un ajutor pentru iarnă, astfel încât toţi vor ajunge în ianuarie la suma de 2.200 lei (pensie + ajutor)", spunea Marcel Ciolacu în 2021.

Social-democrații spuneau că vor să vină la guvernare pentru a ajuta pensionarii, persoanele vulnerabile și alte categorii sociale. Acum se cere pachet social cu impact pe educație pe termen lung, iar PSD se dă lovit. A dispărut. Nu mai este atât de hotărât să intre la guvernare. Pachetul social a fost deja cheltuit.

Dar există un protocol care ar trebui respectat. Să nu îți mai asumi guvernarea, în acest moment, ar fi o mare greșeală. Profesorilor le-a ajuns cuțitul la os, au ieșit în stradă, iar PSD se mai gândește dacă vine acum la guvernare sau nu. Noul guvern ar trebui să vină și să rezolve problemele din educație. Să adauge salariile profesorilor la pachetul lor social.

Negocierile ar trebui să fie cu sindicatele din educație. Cu partenerii de coaliție nu mai ai ce să negociezi. PSD are un protocol făcut în urmă cu mai bine de un an și jumătate și ar trebui să-l respecte.

Cum să aibă profesorii încredere în promisiunile politicienilor din moment ce PSD nu își respectă nici măcar protocolul de guvernare stabilit în urmă cu un an și ceva? Cum ar putea crede profesorii ce li se promite dacă PSD nu respectă nici măcar ceva ce au stabilit, în protocol, pentru social-democrați înșiși?

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că Guvernul şi coaliţia trebuie să continue negocierile cu sindicatele din învăţământ şi a afirmat că nu crede că rotaţia guvernamentală se poate face în timpul unor astfel de negocieri.



„În mod normal, mâine ar trebui să înceapă procedura, asta în condiţiile în care greva din învăţământ se finalizează. Vom vedea. (...) Atunci, este nevoie ca Guvernul şi coaliţia, la modul general, să negocieze în continuare cu sindicatele până se găseşte o soluţie. (...) Nu cred că se va face rotaţia în timpul unor negocieri. Este totuşi destul de complicat. Şi una, şi alta sunt proceduri complicate. Se pot lua pe rând", a spus Klaus Iohannis.

El a fost întrebat dacă crede că UDMR ar trebui să rămână la guvernare sau dacă susţine un Guvern PNL-PSD.



„Eu nu am de gând să mă opun niciunei formule care duce la o guvernare stabilă. Încă se poartă discuţii, încă se poartă negocieri. Coaliţia trebuie să se hotărască cum va dori să arate viitorul Guvern şi cine trebuie să fie în coaliţia de guvernare, dar am încredere că lucrurile se vor rezolva. Fiind azi, joi, şi greva încă neîncheiată, vom vedea dacă vom reuşi să începem procedura mâine sau peste câteva zile, dar nu asta este important, dacă acum imediat sau peste o săptămână-două se face rotaţia, important este să avem o procedură clară, să ştim cum va funcţiona coaliţia şi să avem un Guvern care garantează stabilitatea guvernării şi stabilitatea României. Acestea sunt lucrurile pe care pun foarte mare preţ şi le-am transmis şi celor din conducerea coaliţiei", a răspuns preşedintele Iohannis.

