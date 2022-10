PSD, candidat la președinția României. Ciolacu: Am făcut referire directă la domnul... S-a terminat!/ Chirieac: Nimeni nu are șanse fără o structură de partid

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit despre candidatul la alegerile prezidențiale din 2024, unul care ar putea fi din afara partidului. Poziția sa nu este nouă, dar astăzi a reconfirmat-o la Bistrița-Năsăud, acolo unde s-a dat startul alegerilor din PSD.

Întrebat, în conferința de presă, la cine făcea referire, social-democratul a răspuns: ”Am făcut referire directă, ca să nu mai lăsăm... (loc de interpretări n.r.), la dl. Ionescu Popescu (nume fictiv n.r.)”.

”S-a terminat cu decizia luată de la centru”

”Cine dorește să fie președintele României trebuie să vină în fiecare organizație, să-și prezinte programele în fața tuturor primarilor, tuturor consilierilor județeni, fiindcă e o decizie care ne privește pe toți. S-a terminat cu o decizie luată la centru care, câteodată, să știți, și o spun cu regret, iar eu n-am să fac această greșeală, câteodată a fost influențată de către alții” a spus Marcel Ciolacu, în fața colegilor săi din Bistrița-Năsăud, conform înregistrării transmise de RomâniaTV.

Despre greșeli a vorbit și Radu Moldovan, reales la conducerea PSD Bistrița-Năsăud: ”Atât la nivel central, cât și la nivel local, PSD încearcă să învețe din greșeli. Știm foarte bine ce am greșit. Greșelile sunt diferite de la Bistrița la Năsăud sau de la Năsăud la Bistrița. Cele mai mari îmi aparțin mie, pentru că nu am luat decizii exclusiv pe baza analizelor, ci am luat decizii și cu sufletul și politica nu se împacă cu astfel de decizii pentru că ele costă. (… ) Am plătit foarte scump, sper că am învățat cu toții din greșeli și facem eforturi să ne pregătim pentru ca cele două primării importante pentru județul nostru și pentru organizația județeană a PSD să fie recâștigate”. Citește aici mai mult

”Fără o structură de partid puternică, nimeni nu are șanse să ajungă președinte al țării”

Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, printr-o intervenție telefonică la postul de televiziune citat, că ”Sunt declarații de mid term, jumătatea termenului până la alegerile prezidențiale. Altminteri, e corect ce spune președintele PSD. Competiția trebuie să fie deschisă pentru toată lumea care dorește să candideze. Pentru a fi totuși candidat cu șanse, trebuie să ai sprijinul partidului și sprijinul partidului nu se face din gură sau din declarații. Trebuie ca acela care va fi candidat să fie metabolizat de partid. E foarte important lucrul acesta, ca organizațiile să-l preia, oamenii să-l urmeze. Fără o structură de partid puternică, nimeni nu are șanse să ajungă președinte al țării. Dar ce face dl. Marcel Ciolacu e interesant inclusiv prin deschiderea pe care o are față de personalități din afara partidului, cum a spus domnia sa, Ionescu Popescu. Ionescu Popescu poartă numele de Geoană, de Ioan Aurel Pop, deci candidați puternici. Are candidați puternici și partidul. Unul ar fi chiar dl. Marcel Ciolacu. Sau - n-a mai spus asta- ar putea PSD să sprijine un membru al unui alt partid? De exemplu pe dl. Nicolae Ciucă? E o întrebare care probabil va trebui pusă la un moment dat. Dar faptul că nu mai decide de la centru și va avea partidul de partea sa, zic eu că sporește șansele ca un candidat sprijinit de PSD să câștige, după 20 de ani, președinția României”.

Acest articol reprezintă o opinie.