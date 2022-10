Alegeri în PSD. Marcel Ciolacu: A deschis total partidul/ Radu Moldovan, reconfirmat în funcție: Am luat decizii cu sufletul și ele costă. Am plătit foarte scump

Radu Moldovan a fost reconfirmat în conducerea PSD Bistrița, în funcția de președinte. În 2007, în 30 septembrie, Radu Moldovan devenea pentru prima dată lider al social-democraților din județ. Mandatul în care este reconfirmat astăzi este valabil până în 2026.

”A deschis total partidul dl. Radu Moldovan în Bistrița-Năsăud. Este prima organizație din Ardeal care are alegeri, era și normal, reprezintă poarta de intrare în Transilvania. Toată reorganizarea și reconstrucția organizațiilor PSD din Ardeal pornesc de la Bistrița-Năsăud, împreună cu vicepreședintele la nivel național Radu Moldovan, dar împreună și cu echipa dlui. președinte Radu Moldovan. Îi felicit pentru realizările administrative de excepție din Bistrița-Năsăud. Personal, îl felicit pe dl. Moldovan pentru că nu a ținut cont, atât timp cât a ocupat și ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean, de culoarea politică. A fost, cu adevărat, președintele tuturor primarilor, indiferent de culoarea politică, în Bistrița-Năsăud. Cred că aceasta este buna practică într-o administrație locală” a declarat Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Radu Moldovan a fost ales cu unanimitate de voturi din partea celor peste 350 de delegați prezenți la conferința județeană de alegeri a partidului, arată presa locală.

”Știm foarte bine ce am greșit”

În discursul său, președintele social democraților din Bistrița-Năsăud a vorbit despre rezultate pe care partidul le-a obținut la alegerile locale din 2020, punctând că alianța locală formată din PSD, Pro România și UDMR a obținut funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și încă 42 de mandate de primari din cele 62 de unități administrativ-teritoriale, dar a pierdut două primării importante – Bistrița și Năsăud.

”Atât la nivel central, cât și la nivel local, PSD încearcă să învețe din greșeli. Știm foarte bine ce am greșit. Greșelile sunt diferite de la Bistrița la Năsăud sau de la Năsăud la Bistrița. Cele mai mari îmi aparțin mie, pentru că nu am luat decizii exclusiv pe baza analizelor, ci am luat decizii și cu sufletul și politica nu se împacă cu astfel de decizii pentru că ele costă. (… ) Am plătit foarte scump, sper că am învățat cu toții din greșeli și facem eforturi să ne pregătim pentru ca cele două primării importante pentru județul nostru și pentru organizația județeană a PSD să fie recâștigate”, a spus Radu Moldovan, scrie ziardebistrita.ro.

De asemenea, Radu Moldovan a prezentat și un raport cu privire la ceea ce a reușit să facă în mandatele sale de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

”În urma analizei făcute de către colegii mei cu privire la investițiile publice realizate în județul Bistrița-Năsăud de Consiliul Județean și cele 62 de administrații locale din județ, a rezultat că suma totală trece de 1,8 miliarde de euro. Consiliul Județean a avut cea mai mare pondere în aceste investiții. Dacă privim această cifră raportat la numărul de locuitori, avem investițiile publice pe cap de locuitor cu cele mai mari rate din Uniunea Europeană. Acest lucru se datorează eforturile a sute, poate chiar mii de oameni și ale fiecărui cetățean care a contribuit, într-un fel sau altul, la această rată și la aceste proiecte”, a mai precizat liderul PSD Bistrița-Năsăud.

