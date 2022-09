Proteste de amploare în Daghestan. Rușii se opun mobilizării decretată de Putin / video

Poliția s-a ciocnit cu protestatarii care se opun mobilizării rezerviștilor în regiunea Daghestan, din sudul Rusiei, subliniind nivelul de nemulțumire față de decizia președintelui Vladimir Putin de a trimite sute de mii de oameni la luptă în Ucraina.

Zeci de videoclipuri postate pe rețelele de socializare au arătat confruntări cu poliția din capitala regională Makhachkala, în timp ce protestatarii strigau „nu războiului”.

Un videoclip a arătat un grup de femei alungând un ofițer de poliție, în timp ce mai multe clipuri au arătat ciocniri violente, în timp ce poliția încerca să facă arestări, conform Al Jazeera.

Al Jazeera nu a putut verifica filmările. Monitorul independent al drepturilor OVD-Info din Rusia a declarat că este îngrijorat de videoclipurile cu „arestări foarte dure” care apar din Makhachkala.

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don't want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. – We don't even have a present, what future are you talking about," replies a Dagestani man. pic.twitter.com/1O4ob2GhSN