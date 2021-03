Protest metrou. Sindicalist: Nu are rost pentru o jumătate de oră să scot trenul din garaj să consum energie degeaba

Mai bine de trei ore au ținut negocierile de la Prefectura Capitalei privind suspendarea protestelor de la Metroul din Capitală. Negocierile au fost purtate între reprezentanții Ministerului Transportului și sindicaliștii de la metrou.

”În primul rând este regretabil ca salariații metroului să facă o formă de protest de un asemenea nivel ca să putem regăsi în cadrul Ministerului și Metrorexului o formă de dialog social, care ar fi normală. Am obținut ca săptămâna viitoare să ne vedem zi de zi pentru a rezolva toate problemele ce s-au discutat, referitor la deficitul mare de personal. Nu are rost să disponibilizezi. Tot scandalul a plecat de la disponibilizarea masivă a salariaților. Deficitul a ajuns la un necesar de 1200 de oameni. Adică 25% din personal. Înseamnă calitate și siguranță pentru călători. Prima greșeală pe care a făcut-o Guvernul, domnul ministru Drulă și domnul prim-ministru Cîțu este că au făcut o lege a bugetului care blochează activitatea Metrorex. Am cerut să nu ni se micșoreze salariile pentru că este ilegal, e un drept obținut”, a declarat un sindicalist de la metrou în direct la Digi24.

Întrebat de jurnaliști dacă circulația la metrou va fi reluată în această seară, răspunsul său a fost:

”Nu are rost pentru o jumătate de oră să scot trenul din garaj să consum energie degeaba”, a declarat sindicalistul.