Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru Unități de Cult. Laurențiu Neculaescu (AFM) a explicat cine poate beneficia și care sunt condițiile / video

Laurențiu Neculaescu a oferit mai multe detalii referitoare la Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru Unități de Cult. Acesta a explicat când se va deschide, care este bugetul alocat și care sunt condițiile de îndeplinit pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul acestui program.

„Este un program la care am început să lucrăm de anul trecut, la ghidul de finanțare. Am reușit la începutul acestui an să-l finalizăm. L-am publicat în Monitorul Oficial, astfel încât începând cu data de 17 iunie 2024 la ora 10:00 se va deschide aplicația în care se poate înscrie orice instituție de cult care are peste un consum normal. Deci aici nu vorbim de bisericile de orașe sau de comune pentru că acelea au participat în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. Aici discutăm de mănăstiri, de centre sociale, de cămine de bătrâni, de cămine de copii, orice ONG sau orice instituție care are ca domeniu principal de activitate protecția socială este eligibilă la finanțare în cadrul acestui program.

Se va deschide pe 17 iunie la ora 10:00 și avem un buget alocat de 250 milioane de lei. Vom merge pe o supracontractare de 200%, asta înseamnă 500 de milioane de lei. Ca și condiție principală, trebuie să instaleze minim 30kw, deci aici discutăm de consumatori medii, nu mai discutăm de acei consumatori casnici, acele biserici simple.", a spus președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Ce subvenție primesc

„Cheltuiala eligibilă este de 100%, iar valoarea proiectului nu poate depăși un milion de lei, asta înseamnă maxim 200kw putere instalată. Nu cred că există vreo mănăstire sau vreun cămin cu asistență socială care să aibă atât de mult consum.

Trebuie să aibă minim 30kw și maxim 200kw, dar finanțarea se va acorda strict raportată la consum. Dacă tu ai un consum de 50kw, nu poți să ceri să-ți instalezi 100kw, ci tot 50kw.”, a spus Laurențiu Neculaescu.

„Poate în viitor mai crește consumul.”, a completat Bogdan Chirieac.

„Au o marjă de 10% pentru o eventuală creștere sau extindere. (...) Noi finanțăm ce putere au ei astăzi instalată. Dacă mai pun 10 aparate de aer condiționat, pot să suplimenteze pentru că principiul e același ca și la Casa Verde: dacă dorești să suplimentezi puterea instalată pe banii tăi, noi nu avem absolut nicio problemă. Poate să completeze investiția cu o sumă pentru a-și acoperi eventuala dezvoltare.”, a mai spus Laurențiu Neculaescu.

„Dacă sunt primării care finanțează azilul de bătrâni, casa de copii, primăria poate accesa aceste fonduri?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu. Discutăm doar de instituții cu personalitate juridică care gestionează asistența socială.”, a spus Laurențiu Neculaescu la la DC News, DC News TV și DC Business.

