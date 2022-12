Profesori români și ucraineni, uniți pentru educația elevilor refugiați în România

Acest curs se adresează atât profesorilor români ce predau elevilor ucraineni refugiați în țara noastră, cât și profesorilor ucraineni ce își desfășoară activitatea în România. Prin workshopuri specializate și introduceri în teme precum gestionarea comportamentelor dificile ale elevilor ce au trăit trauma războiului, cei 71 de profesori ucraineni, români și bulgari vor fi ajutați să învețe cum să recunoască problemele emoționale ale copiilor refugiați și cum să își facă orele de curs mai primitoare pentru toții elevii.

Elevii ucraineni veniți în România se află în situații diverse privind accesul la educație, cei mai mulți dintre ei urmând cursurile școlii ucrainene online. Doar unu din 10 copii refugiați este înscris într-o școală sau grădiniță din sistemul nostru de învățământ, de cele mai multe ori în calitate de „audient”. O parte dintre elevii ucraineni beneficiază fie de cursurile hub-urilor educaționale înființate de profesori ucraineni în România, fie de activitățile didactice și extracurriculare oferite de diferite centre educaționale create de organizații non-guvernamentale.

În toate aceste circumstanțe, însă, copiii ucraineni au nevoie de sprijin emoțional, întrucât întâmpină numeroase probleme ce îngreunează predarea și învățarea, de la bariera lingvistică dintre ei și profesori, la anxietate, teamă și incertitudine continuă legată de situația de acasă. Profesorii, pentru a înlesni integrarea elevilor ucraineni în sistemul de învățământ românesc, trebuie să poată gestiona dificultățile întâmpinate, în primul rând prin recunoașterea lor, iar apoi prin aplicarea unor metode pedagogice și psihologice adaptate dispoziției emoționale a „copiilor cu traume, speriați de război și împușcături”, după cum a precizat una dintre doamnele profesoare participante la această ediție a cursului, atunci când a fost întrebată care sunt problemele cărora trebuie să le facă față în relația directă din clasă.

În luna octombrie organizațiile partenere au oferit deja cursul pentru 45 de profesori care au apreciat necesitatea acestuia. Iată două dintre mărturiile profesorilor ucraineni participanți:

„Numele meu este Natalyia. Sunt din Herson. Am ajuns în România în mai. Iar de la începutul lui iunie predau engleză într-un hub al copiilor ucraineni din București și țin lecții online la o școală ucraineană. Aici am întâlnit pentru prima dată copii care nu vor să facă nimic din ce include comunicarea cu alte persoane din jurul lor. Ei așteaptă să se întoarcă acasă. Am înțeles că acest lucru este cauzat de traumă, dar nu am avut nicio idee despre cum să gestionez asta. În timpul cursului, am învățat despre caracteristicile fizice ale creierului uman, despre impactul lor asupra reacțiilor și despre modalități de a gestiona diferite tipuri de comportament cauzat de traumă. Mentorii și colegii mei și-au împărtășit experiențele, ceea ce este util și pentru elevii mei.”

„Numele meu este Bohdana și în prezent predau elevilor ucraineni din România. Copiii sunt viitorul Ucrainei și acest curs ajută prin formarea profesorilor pentru a păstra acest viitor.”

Cursul „Predarea și învățarea în vremuri dificile” are un scop dublu



„Predarea și învățarea în vremuri dificile” este un curs ce deservește un dublu scop. Pe de o parte, acesta facilitează accesul la educație și subliniază nevoia de sprijin acordat tuturor copiilor, în special acum, când contextul extern îngreunează fără doar și poate procesul educațional.

Pe de altă parte, el favorizează integrarea tuturor copiilor ucraineni în România și evidențiază felul în care oferirea suportului emoțional este primordială, în cazul elevilor refugiați, ce și-au părăsit țara natală, fugind din calea războiului. Astfel, principalele obiective ale cursului sunt relevate prin fuziunea dintre suportul garantat tuturor copiilor în procesul de învățare și integrarea acestora în România, atât din punct de vedere educațional, cât și din punct de vedere social. El este o inițiativă a British Council și a fost organizat în diferite zone ale lumii afectate de conflicte sau în țări care găzduiesc refugiați (cel mai recent în Polonia).

Cei 71 de profesori care vor urma acest curs intensiv de 30 de ore vor învăța:

⦁ cum să creeze un mediu de învățare care să ia în considerare trauma elevilor;

⦁ cum să gestioneze comportamentele dificile ale copiilor, atât români cât și ucraineni, care ar putea fi un răspuns al acestora la traume;

⦁ cum să facă lecția și sală de clasă mai primitoare pentru copiii refugiați.



Cursul se va desfășura în perioada 16-18 decembrie 2022 la București. Dintre cei de 71 de profesori care vor participa la curs, 19 provin din București, 50 din alte 18 județe din întreaga țară, iar 2 din Bulgaria. Aceștia sunt reprezentanți ai diferitelor entități educaționale naționale, de la inspectorate școlare la școli gimnaziale și grădinițe, dar și ai organizațiilor non-guvernamentale ce sprijină refugiații ucraineni, și chiar ai hub-urilor educaționale înființate de profesori ucraineni în România.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați coordonatorul proiectului: Alina Constantinescu, Project manager, British Council - alina.constantinescu@britishcouncil.ro / 0729218462.

Fotografiile vor fi disponibile la cerere.

Despre British Council



British Council este organizația internațională a Regatului Unit pentru relații culturale și oportunități educaționale. Susținem pacea și prosperitatea prin construirea de conexiuni, înțelegere și încredere între oamenii din Marea Britanie și țările din întreaga lume. Facem acest lucru prin munca noastră în artă și cultură, educație și limba engleză. Lucrăm cu oameni din peste 200 de țări și teritorii și suntem pe teren în peste 100 de țări. În 2021-22 am ajuns la 650 de milioane de oameni.

www.britishcouncil.org





Despre UNICEF



UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/rohttps://www.unicef.org/romania/ro

Urmăriți UNICEF în România pe https://www.facebook.com/UNICEFRomania/Facebook

https://www.instagram.com/unicefromania/Instagram.

Despre Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)



Înființată în 1951, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este principala organizație interguvernamentală în domeniul migrației. OIM lucrează îndeaproape cu parteneri guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali pentru a ajuta la asigurarea gestionării ordonate și umane a migrației, pentru a promova cooperarea internațională în problemele migrației, pentru a ajuta la căutarea de soluții practice la problemele migrației și pentru a oferi asistență umanitară migranților din nevoie.



OIM și-a început activitatea în România în 1992 și oferă în toată țara un răspuns cuprinzător la nevoile umanitare ale migranților, persoanelor strămutate intern, repatriaților și comunităților gazdă prin asistență umanitară directă, informare și consiliere, activități de integrare și o varietate de alte eforturi. Aflați mai multe despre OIM în România site-ul nostru, conturile de Facebook,

Instagram și Twitter.

