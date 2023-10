Prof. Univ. Dr. Bogdan O. Popescu: Avem nevoie ca Mircea Cărtărescu să ia premiul Nobel. Așa că părerea de rău e pentru noi, nu pentru el. El e strălucitor, orbitor, minunat

„Astazi m-au contactat foarte multi cunoscuti sa imi spuna ca le pare rau ca Mircea Cartarescu nu a castigat premiul Nobel in acest an. Erau jenati, cumva, multi mi-au spus sa ii transmit lui Mircea sustinerea lor, etc. Eu nu am vorbit cu Mircea despre asta, pentru ca este inoportun.



Mircea Cartarescu este un scriitor urias la nivel mondial, si nu are nevoie de premiul Nobel. El, pe de alta parte, merita premiul Nobel la fel de mult cu cei care l-au luat in ultimii ani sau il vor lua in urmatorii ani. Estimarea mea este ca nu are cum sa nu il ia in urmatorii 10 ani. Il va lua, desi nu are nevoie de el. Adevarul este ca noi, sau Romania, avem nevoie ca Mircea Cartarescu sa ia premiul Nobel. Asa ca parerea de rau este pentru noi, nu pentru el. El este stralucitor, Orbitor, minunat. Multumim ca existi, Mircea!”, a scris Prof. Univ. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, neurolog.

Mircea Cărtărescu le-a mulţumit celor care l-au susţinut în cursa pentru Premiul Nobel pentru Literatură şi s-a declarat „foarte fericit" că a ajuns şi anul acesta „între primii cinci autori luaţi în considerare".

„Le mulţumesc din toată inima celor care au fost alături de mine ieri. Sunt foarte fericit că am ajuns, anul acesta, între primii cinci autori luaţi în considerare. Nu-mi trebuie mai mult. Căldura cu care foarte mulţi oameni din toată lumea m-au susţinut m-a emoţionat foarte tare", a scris Cărtărescu, vineri, pe Facebook.



Scriitorul norvegian Jon Fosse a fost recompensat joi cu premiul Nobel pentru literatură pe anul 2023, conform unui anunţ făcut de Anders Olsson, membru al Academiei Suedeze din Stockholm şi preşedintele Comitetului Nobel pentru Literatură.

