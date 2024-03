Tudorel Toader a pierdut șefia UAIC: Am sentimentul unei “Monstruoase coaliţii”!

La final de mandat de Rector al UAIC!

Stimaţi colegi,

Sunt onorat prin faptul că am fost timp de 8 ani Rector al UAIC, cea mai veche Universitate din România. În urmă cu 100 de ani UAIC a mai avut un Rector jurist.

A fost o campanie electorală atipică mediului academic, plină de promisiuni, intimidări, neadevăruri, chiar şi cu ameninţări, totul pentru preluarea conducerii Universităţii de către cei care cred că li se cuvine, deşi au dovedit contrariul.

Am preluat managementul unei Universităţi scindate în facultăţi bogate şi facultăţi sărace, având zeci de milioane datorii la bănci, unde nu erau plătite activităţile suplinite la plata cu ora sau erau plătite cu 1 leu, cu unele imobile de patrimoniu închise din cauza degradării, cu unele staţiuni ca şi cum ar fi fost abandonate.

Am înfiinţat Institutul de Cercetări Interdisciplinare, am susţinut cercetarea ştiinţifică, am plătit, din fondurile proprii ale UAIC, studiile ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI, am dat curs tuturor propunerilor de promovare, am stins datoriile la bănci, iar în prezent Universitatea are un consistent excedent financiar, am restaurat Casa Universitarilor, Observatorul Astronomic, Biblioteca Corpului O, Corpul E, staţiunea din Ştefăneşti, cu fonduri europene sau de la Compania Naţională de Investiţii, am completat toate treptele învăţământului preuniversitar, trecând grădiniţa şi şcoala primară de la taxă la buget.

Am iniţiat construcţia unui Complex sportiv, renovarea sălii de sport, construcţia uni cămin etc.

Mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi m-au votat în demersul obţinerii unui nou mandat de Rector al UAIC.

Mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat în acest timp, împreună cu dânşii împlinind toate realizările.

Regret susţinerea şi încrederea acordată unora, cu agende paralele, cu multe orgolii şi lipsă de caracter.

În condiţiile în care nu au contat realizările, nu au contat faptele, contând calcule, aranjamente şi angajamente, am sentimentul unei “Monstruoase coaliţii”!

Voi continua activităţile de profesor şi de avocat! Iaşi,18 martie 2024” arată mesajul semnat de prof. univ. dr. Tudorel Toader.

​Liviu George Maha este noul rector al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). În al doilea tur al alegerilor, acesta a luat 487 de voturi, iar Tudorel Toader 233.

