Prof. Lixandru: De ce aproape jumătate dintre elevii care au susținut proba de matematică la Evaluarea Națională au luat sub 5

Elevii claselor a VIII-a au obținut rezultate dezastruoase la simularea pentru Evaluarea Națională. Potrivit datelor Ministerului Educației, 58% dintre elevii care au susținut examenul nu au obținut nota de trecere la matematică, în timp ce la limba română 26% au luat nota 5. Florian Lixandru, profesor și secretar de stat în Ministerul Educației, a vorbit la DC Edu despre cauzele rezultatelor proaste la simularea evaluării naționale:

”Ne confruntăm cu o realitate neplăcută în ceea ce privește rezultatele de la simularea de clasa a 8-a. În ceea ce privește situația elevilor de la clasa a 8-a, anul acesta simularea s-a desfășurat cu o lună mai devreme decât de obicei. Acest lucru poate fi unul dintre motivele pentru care am obținut un astfel de rezultat.

Totodată, ca un element de noutate pentru acest an școlar, am introdus evaluarea digitalizată, acest lucru însemnă că evaluarea lucrării a fost făcută de către alți profesori față de cei de la clasă, cum se făcea până acum. Prin introducerea acestui sistem digitalizat de evaluare, lucrările au ajuns la 2 profesori din alt județ față de cel de proveniență. În cazul care au existat diferențe mai mari decât un punct între cei 2 profesori, lucrarea se duce la o altă comisie unde este reevaluată. Acest lucru s-a întâmplat într-un mic procent, la matematică, sub 1%, iar la limba română în jur de 11%.

Ministerul educației a fost preocupat, încă de anul trecut, atât de rezultate cât și de participarea elevilor la evaluarea națională. Anul trecut am înregistrat un grad de neparticipare de 4% în rândul elevilor de clasa a 8-a care nu au promovat clasa a 8-a și nu au putut fi înscriși în evaluarea națională. Dintre cei înscriși 8% au absentat. Poate parte dintre ei au mers spre învățământul profesional acolo unde nu este obligatoriu să treci prin evaluarea națională.

Cauzele pentru neparticipare au fost:

Factori care țin de individ - teama de eșec, lipsa de înclinație spre învățătură.

Factori care țin de familie - Sunt familii dezavantajate care și-ar dori să-și trimită copiii către piața muncii cât mai repede și atunci îi direcționează către școli profesionale sau nu îi mai lasă să meargă la liceu, lăsându-i să lucreze în gospodărie.

Factori care țin de școală - Mediul educațional, modul în care au fost pregătiți în ultimii 4 ani, pentru că trebuie să recunoaștem, perioada pandemiei își spune cuvântul. Pentru că sunt școli unde actul educațional în acea perioadă a fost deficitar.”

