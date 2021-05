Prof. dr. Constantin Dulcan, experiența Luminii de la Mormântul Sfânt: Oamenii o luau cu palmele și o puneau pe față

"A venit patriarhul cu cupele, cu lumina care ardea în ele vata luată de pe lespedea mormântului şi am luat toţi această Lumină. La un moment dat, cuiva i-a căzut. Fiindu-mi teamă să nu ia foc tricoul, am dat la o parte. În realitate, nu s-a întâmplat nimic. Atunci, am văzut oamenii că o lua cu palmele şi şi-o puneau pe faţă. În primele 2-3 minute, acea Lumină nu ardea, după care devenea o lumină fizică. Părerea mea este că Lumina din care noi suntem făcuţi, acel fiat lux, este alta decât lumina fizică în care suntem noi", a povestit prof.dr. Dumitru Constantin Dulcan.

