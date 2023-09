Problemă mare pentru România în 2024 cu prezidenţialele. PNL, PSD, AUR sau USR, cine câştigă

"Nu e nicio cutumă ca un partid să aibă premierul şi unul preşedintele. E o chestie inventată de ai noştri. Care e problema? Dacă tu vrei să fii un partid super tare, nu ai decât să dai şi preşedintele, şi premierul. De ce trebuie să fie doar în ideea de coaliţie totul? Îmi aduc aminte că acum vreo 15 ani toate partidele candidau cu doi oameni, premier şi preşedinte. Toată lumea propunea această variantă. Nu spunea nimeni din capul locului că ia în calcul doar un post.

Problema per ansamblu pentru toată România este aceea că candidaţi la preşedinţie în acest moment nu sunt prea frecventabili, în sensul în care există tare pentru fiecare. Domnul Ciolacu are visul acesta, să fie preşedinte. Este complicat, pe aceeaşi chestie logică. Dacă e singur, la preşedinţie nu are cum să câştige turul II, iar dacă e în coaliţie PNL nu va fi probabil de acord să fie domnul Ciolacu candidat. Şi atunci, evident că există varianta să fie complet altcineva care să nu aibă legătură cu PSD şi PNL.

Dar e o formulă care încă se joacă. Domnul Iohannis spune nişte lucruri binişor acolo. A sugerat că nu strică să fie o coaliţie ulterioară, inclusiv electorală, ceea ce sugerează că deja ne putem aştepta la altcineva, de cu totul altă formă. Fie vorba între noi, probabil cineva mai puţin politic. O modalitate de a putea face cineva echilibru este să nu fie politician 100% şi PSD şi PNL să îl poată accepta. Dacă le merge, au şanse cam mari să câştige. Pentru că nu prea ştiu cine poate să rupă în două electoratul.

Nu se pune problema ca dl Simion să fie atât de mare cum vor unii, iar dl Drulă iarăşi nu văd. E greu să aibă o notorietate atât de mare. E complicată situaţia. Dar sunt multe scenarii. Şi doamna Lasconi poate să fie, şi oricine.

Dar în acest moment se întâmplă asta. Lansăm nişte baloane meteo, vedem care e temperatura, cum se reacţionează, mai sunt şi iepuri cu ocazia asta. O să vedem la toate partidele probabil şi nişte mici aranjamente ale unora care se dau candidaţi, că dă bine să fii în cărţi", a declarat sociologul Alfred Bulai la Nod în Papură.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News