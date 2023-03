Prințul Harry și Meghan Markle sunt ”uimiți” după ce au fost evacuați din casă de către Regele Charles

Despre Prințul Harry și Meghan Markle se spune că sunt ”uimiți” că au fost evacuați de Regele Charles al III-lea din casa lor regală. Locuința, după cum relatează presa, ar fi ”necesară” acum pentru ”altcineva”, adică pentru Prințul Andrew.

Un purtător de cuvânt al Sussex a confirmat joi dimineață că acestora li s-a cerut să-și împacheteze lucrurile și să părăsească proprietatea. În locul acestora se va muta unchiul Prințului Harry, Prințul Andrew.

Skynews informează că Prințul Harry a fost dat afară din reședința sa din cauza faptului că nu a putut face față costurilor curente ale proprietății după ce fratele său i-a redus bursa regală.

Expertul regal, Omid Scobie, a spus că Meghan și Harry au rămas ”uimiți” de decizie, care i-a lăsat ”îngroziți”. ”Harry și Meghan au primit termen de evacuare până la începutul verii”, a declarat Omid Scobie, potrivit Fox News.

Prietenii din Sussex etichetează mișcarea Regelui drept ”o pedeapsă crudă” pentru recentele memorii ale fiului său, care conțineau acuzații explozive despre Familia Regală.

Prietenii din Sussex etichetează mișcarea Regelui drept "o pedeapsă crudă" pentru recentele memorii ale fiului său, care conțineau acuzații explozive despre Familia Regală.

Regina Elisabeta le-a dăruit casa cu zece dormitoare după nunta lor din 2018. Cei doi au petrecut luni de zile renovând Frogmore Cottage înainte de nașterea primului lor copil, la un cost de 2,4 milioane de lire sterline. De când s-au mutat la proprietatea Montecito din California, cabana a rămas ca locuință de rezervă în Marea Britanie.

Au fost ultima dată la Frogmore în 2022, când au participat la jubileul de platină al regretatei Regine și au găzduit prima aniversare a fiicei lor la cabană.

Cabana face parte din proprietatea publică a Crown Estate, ceea ce înseamnă că ducii de Sussex au trebuit să plătească un contract de închiriere a proprietății.

