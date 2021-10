Prințul Charles spune că mașina sa funcționează cu combustibil pe bază de brânză și vin

Prințul Charles al Marii Britanii a dezvăluit rețeta secretă pe care o folosește pentru a-și alimenta mașina Aston Martin. Acesta a precizat că este destul de delicioasă. Astfel, Prințul a declarat pentru BBC, într-un interviu exclusiv, că și-a transformat iubita mașină, pe care o conduce de peste cinci decenii, să funcționeze cu vin și brânză.

Aston Martin folosește un combustibil numit E85, obținut din ceea ce el descrie drept „surplus de vin alb englezesc și zer din procesul de obținere a brânzei”. E85 se referă de obicei la un amestec de combustibil de 85% bioetanol și 15% benzină fără plumb.

Bioetanolul, sau pur și simplu ‘etanolul’, este o sursă de energie regenerabilă obținută prin fermentarea componentelor zahărului și a amidonului din subprodusele vegetale. Acest lucru ar proveni de obicei din trestie de zahăr și culturi precum cerealele, dar ar putea fi produsă și folosind combinația de vin și brânză.

Prințul Charles este un activist înfocat când vine vorba de protejarea mediului înconjurător. În 2020 a început o colaborare cu designerii Vin+Omi pentru a produce o colecție de haine realizate din urzicile care creșteau în propria grădină, scrie Euronews.

