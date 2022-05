Primele reacţii de la Sepsi după câştigarea Cupei. Fotbalistul care aşteaptă convocarea la naţională

"O seară magnifică. Nu pot să descriu în cuvinte. Am mai înscris așa, pe la Liga a 3-a, pe la juniori, dar la acest nivel, nu. Mă bucur foarte mult, cred că a fost seara perfectă. Orice jucător își dorește să fie chemat la echipa națională, o să vedem ce decide domnul Iordănescu.

Dacă mă cheamă, merg cu drag. Da, am salvat sezonul cu acest trofeu, clar. E un moment istoric, și pentru mine, și pentru Sepsi. Nu pot să zic eu că merit o mărire salarială, vorbiți cu patronul", a spus Marius Ștefănescu la finalul partidei.

Marius Ştefănescu a marcat cele două goluri ale echipei sale.

Ce obiectiv are Sepsi sezonul viitor. Anunţul lui Bergodi

”A fost o seară foarte frumoasă, echipa a jucat foarte bine în prima repriză și acolo cred că s-a jucat meciul. Am făcut un meci perfect în prima repriză, ne-am apărat bine și vreau să felicit tot staff-ul și toți băieții. Aveam un pic de presiune, cu ani în urmă au jucat o finală și au pierdut.

Acum se putea scrie istorie, nu a fost ușor. Băieții merită total Cupa. Echipa nu stătea prea bine în clasament când am venit, dar am avut un parcurs bun și am ajuns în Europa. Am încheiat sezonul într-o manieră extraordinară. Să câștigi Cupa din play-out e foarte frumos. Obiectivul va fi play-off-ul cel puțin, sperăm să intrăm anul viitor.

Va fi un campionat foarte greu. Ne-am înțeles în 10 minute (n.r.- pentru prelungirea contractului) pentru că am văzut un grup unit, eu sunt balanță și-mi place estetica și atunci am rămas aici. Am o relație foarte bună cu domnul Dioszegi și mă bucur că sunt lăsat să-mi fac meseria. Am 17 ani de când am venit prima oară în România și mă bucur să fiu tot aici”, a spus Cristiano Bergodi, citat de Digisport.

Supărare la Voluntari

"Din păcate am început moi meciul și ne-am revenit târziu în repriza a doua.Dacă am luat puncte de la FCSB trebuie să ne urască toată lumea? Ne injurau toți, parcă am făcut ceva greșit.

Și cu alții am jucat cu determinare, la Craiova ne-au bătut greu. Nu mi se pare normal că am fost criticați că am jucat serios meciul cu FCSB", a spus Vadim Rață, fundaşul celor de la FC Voluntari.

