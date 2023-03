Evenimentul s-a deschis cu discursul președintelui rus, Vladimir Putin, care a transmis participanților un mesaj în care a spus că apreciază ”determinarea fermă” a noii mișcări de a se opune ”campaniei rusofobe” din Occident.

Dar cine s-a alăturat ”Mișcării internaționale rusofile”? Publicația TheGuardian a încercat să răspundă.

Dintre participanți, se remarcă câteva nume, precum controversatul actor american Steven Seagal, bancherul francez Pierre de Gaulle, nepotul generalului Charles de Gaulle, Arhiepiscopul Carlo Maria Viganò, fostul nunțiu apostolic în Statele Unite ale Americii și prințesa Vittoria Alliata di Villafranca.

Pierre de Gaulle, unul dintre vorbitorii de la conferința desfășurată la Moscova, a declarat pentru The Guardian: ”Sunt aici pentru a promova pacea și prietenia și cred că acest conflict a fost provocat și cauzat de interese anglo-saxone. Cred că pune lumea într-un pericol grav și sunt aici pentru a rezista la asta.”

Pierre de Gaulle, vorbind audienței de la Moscova, a mai declarat ”Bunicul meu i-a cunoscut pe liderii și poporul ruși într-un mod foarte profund și intens. Așa că era conștient de interesul geografic și necesitatea ca Europa și Franța să se alieze cu Rusia. Din ce în ce mai mulți oameni devin conștienți că acest conflict a fost creat pentru a rupe coeziunea Europei, iar acest lucru este în avantajul americanilor”.

De Gaulle a ajuns în centrul controverselor în Franța luna trecută, după ce a declarat pentru ziarul Le Parisien că Occidentul ”l-a lăsat, din păcate, pe Zelenski, pe oligarhii săi și pe grupurile militare neo-naziste să se concentreze într-o spirală de război”. Declarații similare cu cele ale basistului și cântărețului Pink Floyd, Roger Waters.

The Guardian menționează și alți 90 de delegați europeni care au participat la congresul rus. Printre aceștia, Nikolay Malinov, fost membru al Parlamentului bulgar, acum afectat de sancțiunile SUA, care a declarat că a venit timpul ca ”forțele luminii să învingă forțele întunericului”.

Arhiepiscopul Carlo Maria Viganò, fostul nunțiu apostolic în Statele Unite ale Americii, a participat și el la congresul de la Moscova cu un mesaj tranșant: ”Manifestul acestui parteneriat începe cu un cuvânt care să pară să fi dispărut din vocabularul occidental: prietenie. În acest caz, este prietenia rușilor prietenia rușilor față de alte popoare, în acel spirit de fraternitate care găsește temelia în recunoașterea noastră ca fii ai unicului Părinte Etern și frați în Domnul nostru Iisus Hristos. Teoreticienii acestei lovituri de stat au nume și chipuri, începând cu George Soros, Klaus Schwab și Bill Gates. Oricine declară astăzi Rusia un dușman îi consideră și pe europeni, americani, australieni și canadieni dușmani și îi tratează ca atare, persecutându-i și sărăcindu-i”, a declarat arhiepiscopul Carlo Maria Viganò, potrivit Chiesa Concilio.

Printre rusofili s-a numărat și Prințesa Vittoria Alliata di Villafranca, cunoscută mai ales pentru că a fost primul traducător în italiană a operelor lui JRR Tolkien. Întrebată cum a ajuns să vorbească la o conferință a rusofililor, Vittoria Alliata di Villafranca a evocat legături strânse cu familia regală rusă. ”Sunt rudă a Romanovilor”, a spus ea, referindu-se la descendenții ultimei Familii Regale a Imperiului Rus.

Bishop Viganò addressed the March 14 Founding Congress of the International Movement of Russophiles by video.



The Congress was also attended by Aleksandr Dugin, Konstantin Malofeev, and Sergei Lavrov. https://t.co/gWGoUCnhky pic.twitter.com/483woMJBWG