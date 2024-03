Facturi mai mici! Guvernul modifică plafoanele la curent și gaze. ”Astăzi facem un pas în plus”, anunță premierul Ciolacu

Guvernul va menţine măsura plafonării preţurilor la energie electrică şi gaze şi va modifica plafoanele în favoarea consumatorilor, ţinând cont de tendinţa de reducere a preţurilor la energie şi gaze la nivel european, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

"Preţuri corecte pentru români"

"Le-am promis românilor că menţinem plafonarea preţurilor la energie şi gaze până în primăvara anului 2025. Astăzi facem un pas în plus şi modificăm plafoanele în favoarea consumatorilor. Este normal să ţinem cont de tendinţa de reducere a preţurilor la energie şi gaze la nivel european. Populaţia şi economia rămân în continuare protejate şi ne asigurăm de asemenea că revenirea la piaţa liberă se face etapizat până în 2026 cu preţuri corecte pentru români", a declarat Marcel Ciolacu, joi, în şedinţa de Guvern.

În completare, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat că actuala schemă de compensare-plafonare a asigurat românilor al patrulea cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeană şi a cincea cea mai ieftină energie electrică.

"Luăm în calcul scăderile de pe piaţă"

"Vorbim de valorile plafonate. Acestea sunt datele Eurostat din trimestrul III de anul trecut. Prin propunerea de astăzi optimizăm această schemă şi luăm în calcul scăderile de pe piaţă la energie electrică şi gaze naturale. De altfel, astăzi România are pe piaţa angro cel mai mic preţ al energiei electrice din regiune şi unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Aşadar, investiţiile demarate încep să se vadă şi pe pieţe şi trebuie să se vadă şi în facturile românilor", a declarat Sebastian Burduja.

El a subliniat că măsura reprezintă şi o pregătire a etapei de după 2025, prin care se asigură faptul că furnizorii vor face oferte corecte pentru consumatorii finali atât pentru cei casnici, cât şi pentru cei noncasnici.

"În plus, aşa cum am promis, am propus abrogarea posibilităţii impunerii acelei taxe pe soare, abrogarea articolului care din 2026 ar fi dat eventual la ANRE posibilitatea să impună o taxă asupra prosumatorilor. Încurajăm fenomenul prosumatorilor", a declarat Burduja.

