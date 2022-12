Președintele Stihl avertizează că Germania va începe o epocă a dezindustrializării: Pericolul nu poate fi înlăturat! SUA și China ne depășesc tehnologic

Germania se îndreaptă către un punct de vârf în ceea ce privește atractivitatea sa ca loc de afaceri, potrivit lui Nikolas Stihl, președintele renumitei companii de scule Stihl AG.



„Pericolul dezindustrializării nu poate fi înlăturat”, a declarat într-un interviu acrodat agenției de presă dpa.

Industria germană a acționat foarte rezistent și a făcut față mai mult sau mai puțin problemelor, cu toate acestea, devine din ce în ce mai dificil de la an la an, a adăugat el.



„Germania ar putea ajunge la un punct de vârf la un moment dat, cu un impact negativ puternic asupra dorinței de a face afaceri în această țară”, a spus președintele Stihl. Pentru compania sa, a spus el, acel punct va fi atins când nu va mai putea produce în mod competitiv în Germania, potrivit unui raport al ziarului german Die Welt.



Germania a fost întotdeauna un loc relativ scump pentru a face afaceri, a spus el, și până acum Stihl a reușit să facă față, „dar evoluțiile din zona birocrației, povara costurilor, lipsa investițiilor de care avem nevoie urgentă, toate duc la faptul că condițiile de amplasare în această țară se înrăutățesc în fiecare an.”



De zeci de ani, s-a investit prea mult în consum în Germania și prea puțin pentru a ajuta industria, a mai sugerat președintele Stihl.

„Și simțim consecințele acum”, a adăugat acesta.

Critici la adresa guvernelor Germaniei

Marea coaliție, a spus el, nu a abordat problemele esențiale și nici guvernul semaforului nu le abordează.



„Ne reînnoim infrastructura prea puțin, construim prea puțin în plus și nu suntem suficient de inovatori. Ne uităm la cei mai importanți concurenți din lume, cum sunt SUA și China, care ne depășesc”, a mai spus acesta. El a mai precizat că sistemul de pensii nu a fost conceput pentru a fi pregătit pentru viitor.



În 2021, Stihl a atins vânzări record de puțin peste 5 miliarde de euro. Pentru 2022, vânzările sunt semnificativ mai mari chiar dacă câștigurile sunt mai mici decât cele din 2021. Stihl a spus că atribuie acest lucru în principal monedei euro slabe. Stihl vinde foarte mult în dolari, așa că dacă euro își pierde din valoare, asta ajută la vânzări. În plus, există ajustări de preț din cauza inflației.



În ceea ce privește volumul vânzărilor, totuși, compania este posibil să fie sub cifra din anul precedent. Acest lucru se datorează și problemelor cu lanțurile de aprovizionare, a adăugat Stihl, conform RMX.



Stihl nu este singurul care avertizează despre un viitor al dezindustrializării, CEO-ul ArcelorMittal Germania avertizând de curând că țara se confruntă cu un viitor incert.



„Producția în Germania nu mai este în prezent competitivă”, a declarat Reiner Blaschek, CEO al ArcelorMittal Germania, care a închis recent două fabrici din țară. El solicită intervenția politică rapidă, spunând: „Avem nevoie de prețuri competitive la energie pentru industrie”.



În octombrie, președintele Asociației Germane a Industriei Chimice (VCI), Markus Steilemann, a avertizat că Germania riscă să treacă dintr-o țară industrială într-un „muzeu industrial” din cauza politicii energetice a guvernului federal.

